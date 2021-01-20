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“丘成桐计划”能否培养丘成桐式数学人才

曹一鸣
2021年01月20日08:59 | 来源：光明日报
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原标题：“丘成桐计划”能否培养丘成桐式数学人才

近日，据媒体报道，清华大学推出了“丘成桐数学科学领军人才培养计划”，自2021年起，面向全球招收不超过100名中学阶段具有突出数学潜质的学生，由世界一流数学大师授课、组织研讨。该计划拟采取“3+2+3”从本科至博士贯通的培养模式，致力于培养数学及相关领域的领军人才。不用高考、单独录取，大师领衔、长期规划，这样的计划真能培养出数学科学人才吗？该话题引发社会热议。

中国高考制度恢复以来，录取率已由20世纪80年代的约1.5%一路攀升至2020年的近40%，这也标志着我国高等教育已完成从精英教育到大众教育的转型。数学作为高考必考科目，其教育模式也从“精英化”走向“大众化”，加之高考数学逐步实行不分文理科的改革，在很大程度上加强了社会对数学的普遍重视和要求。

为满足大众数学教育的需求，无论是中小学阶段最基础（课程标准所规定）的要求，还是高考数学的难度，与20世纪相比均有一定程度的降低。这也造成了中小学教学、中高考评价方面的“天花板效应”，无法很好地承担起精英人才的培养、甄别与选拔功能，特别是有潜力的基础学科人才。

目前，在以大类招生、高考成绩作为主要筛选依据的前提下，试图通过综合评价、多元录取的方式选拔拔尖人才，还处于持续探索与实践的过程中。2020年推出的“强基计划”招生模式，在多元录取方面开发了新路径，而前述“领军人才培养计划”不用参加高考、单独录取，无疑是打开了另一扇窗口。

一流人才的成长，在很大程度上具有传承关系，数学大师对青少年数学人才的培养起着至关重要的作用。丘成桐是当代国际数学大师。“丘成桐数学科学领军人才培养计划”开辟了拔尖人才培养的新轨道，为那些热爱数学、极具数学天赋、综合素质高的学生提供了一个高端的资源平台。立足国内，不拘一格降人才，也是该计划值得关注的一点。多年以来，我国人才培养的一个痛点就是最优秀的人才大多出国，并最终选择留在国外发展。这在很大程度上造成了国家高端人才的流失。

近年来，随着我国综合实力的提升以及多项政策的引导，国内研究水平飞速提升，优秀人才回国服务渐成潮流，多个国际一流研究机构的建立及研究的开展，使得高水平人才的培养在国内成为可能。相信未来这种立足国内、从本科开始重视科研的人才计划会不断增加。前述“领军人才培养计划”还提出，特别优秀的初三学生也可以申请参与选拔，这进一步拓展了优秀人才的发展空间。众所周知，特殊人才需要灵活的个性化教育。如果按部就班参加升学考试，像数学奇才陶哲轩这样的人才就难以脱颖而出。

总而言之，从选拔到培养，“丘成桐数学科学领军人才培养计划”在某种程度上为我国开启了一种实施基础学科人才培养的新方式。未来，指向基础学科科研人才培养的专项计划将会更加多元丰富，并逐渐向低龄阶段的早期教育发展倾斜。基础科学是科技发展的有力支撑，建立更多的一流“学科中心”从事数学与基础学科人才培养，应该成为我国教育改革的一项重要战略任务，从而为国家的重大战略培养更多高端人才。

（作者：曹一鸣，系北京师范大学数学科学学院教授）

(责编：孙竞、熊旭)

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