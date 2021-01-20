原标题：北京：高校特殊类型招生鼓励开展线上考试

昨日，北京市教委下发关于做好2021年普通高校特殊类型招生工作的通知，鼓励各高校开展线上考试，2021年春节前原则上不得在京组织现场考试。

通知指出，各高校要坚持疫情防控适度从严从紧，坚持“减少人员流动、减少旅途风险、减少人员聚集、加强人员防护”的思路安排考试，原则上可以使用统考成绩的专业不再组织校考，可以采取线上考试的专业不再组织现场考试。

在严控考试规模上，市教委表示，部分专业确需组织现场考试的，应使用相关专业省级统考成绩或采取线上考试等方式对考生进行初步筛选，再根据条件开展小规模的现场考试。确需组织现场考试的高校，应提前向北京教育考试院提出现场考试申请，经研究同意后，按照疫情防控要求组织实施。2021年春节前，原则上不得在京组织现场考试。

通知中提到，高校要采取分专业、分时段等方式，最大程度减少人员聚集和流动。现场考试前，各校要认真做好考生、考试工作人员身体健康和行程排查，严格落实中高风险地区人员进京要求。现场考试当日，所有考生须凭准考证、有效身份证件、有效期内的核酸检测阴性报告和绿色健康码，佩戴好口罩，经体温测量低于37.3℃后，方可进入考场。现场考试实行闭环管理，设置一名防疫副主考，认真执行消毒通风、考场疏排等要求。（记者 武文娟）

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