孙嘉熙

海归在求职过程中，专业与岗位如何匹配、就业地如何选择等话题一直备受关注。专业契合度固然很重要，但同一个专业也可以有不同的发展方向，这就需要求职者拓展思维，勇敢地去尝试多种可能性。

一看：拓展求职领域

如果最终选择的职业与所学专业无关或关联度不强怎么办？

回国求职过程中，多数海归往往预先将选择范围简单圈定在与专业领域相关的行业，这么做本无可厚非，但需注意的是，不要轻易将与本专业关联度不大的岗位排除在外而失去很多潜在机会，这也会使求职者的心态随时间推移而出现波动。

笔者曾结识一位英语水平出众的留学生Eason，他凭借优异成绩获得奖学金，在高中毕业后选择前往丹麦就读比较语言专业。回国求职时，Eason希望专业对口，因此将主要选择范围锁定在国内小语种培训机构的丹麦语语言教学方面。但是，由于他的专业对口岗位很少，因此数次求职均未获成功。之后他决定扩大范围求职，最终成功入职一家从事对外贸易的谈判团队。这家企业正处于发展上升期，急需拓展海外尤其是北欧地区的业务。Eason在丹麦留学多年，对当地风土人情颇为熟稔，这些都成为了他求职时的加分项。

其实，求职时除了专业优势，对留学国的了解、对当地风土人情的体悟，也都会成为求职的潜在助力。重要的是，求职时不要预先给自己绝对设限。

二看：调整心理预期

摆正心态，调整自己的心理预期，在回国求职时也是很重要的。随着回国海归逐渐增多、国内毕业生竞争力上扬，想要单凭一纸学历而获得高薪的想法并不现实，如果没有提前调整好心理预期，就容易产生落差和挫败感。

笔者的高中同学Alex在美国完成了本科和研究生学业后回国。在求职中Alex发现，由于近年来理论演变和国内的快速发展，自己所学的专业内容难以直接应用到国内相关行业之中，一些理论在国内难有用武之地。同时，岗位的技能要求自己也并不熟悉，在竞争力上并无明显优势。权衡利弊后，他边了解国内行业最新发展边求职，并下调了自己对薪资待遇的要求。“目前最重要的是尽快跟上业内步伐，否则，时间久了我的竞争力很可能进一步下滑。”Alex说。

此外，受新冠肺炎疫情影响，还有一些留学生出现“被迫求职”的情况。

王珂原（化名）就是其中之一。留学英国的他因疫情影响，导致论文进度严重拖后，毕业时间也比预期更晚。同时，疫情对与他专业密切相关的金融行业造成冲击，使得他不得不在临近本科毕业时放弃了继续攻读研究生的想法。仓促决定下，王珂原已经做好了短期内找不到工作的准备。同时，他也在寻找国内的实习机会，为的是让自己初步熟悉行业环境，然后再考虑接下来的计划。

三看：充实个人履历

挑选回国后的就业城市，也是海归求职中的重要一步。事实上，“哪里更适合自己”是个仁者见仁 、智者见智的问题，并没有一个统一的标准答案。

一方面，北上广深薪资较高，但生活成本也同样居高不下；“新一线”或二线城市薪资略低，但生活压力相对较小。另一方面，对于一些较为冷门的专业，北上广深提供的选择机会更多，平台更大；而在非一线城市能提供的岗位有限，甚至“无岗可选”。

值得注意的是，即使是对于热门专业的海归来说，想要在一线城市获得理想职位、站稳脚跟也并非易事，年龄和资历必须要着重考虑。比如，一些行业的海外实习或工作经验在国内说服力较低，海归求职者要努力增加行业内认可的国内实习经历。同时，研究生学历以上的海归往往在初次求职时年龄偏大，用人单位也会有人力资源成本方面的顾虑和考量。

考虑到冬季并非大多数企业的招聘旺季，于求职者而言机会相对有限。如果不能短期内获得工作机会，留学生们也不要闲下来，要主动了解所在行业的短期动向，同时拓展技能，全面提升自身的求职竞争力。

(责编：郝孟佳、熊旭)