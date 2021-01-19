原标题：北京二十条措施加强中小学体育工作

18日，北京市教委发布了全面加强和改进新时代学校体育工作的行动方案，推出加强中小学体育增强学生体质健康二十条措施。北京市提出，要鼓励基础教育阶段学校每天开设1节体育课，小学每周至少5节体育课，初中每周4-5节，高中每周3-5节，进一步增加学生课外体育活动时间，要确保学生每天在校内外各参加1小时以上体育锻炼，增加的课时从地方课程和校本课程中统筹安排。

北京市将深化体育教学训练方式改革，以培养学生运动兴趣和体育养成为导向，坚持因材施教，强化教学相长。聚焦“健康知识+基本运动技能+专项运动技能”的学校体育教学模式，教会学生科学锻炼和健康知识，指导学生掌握跑、跳、投等基本运动技能和足球、篮球、排球、田径、游泳、体操、武术、冰雪运动专项运动技能。北京市将建立校内竞赛、校际联赛、选拔性竞赛为一体的大中小学体育竞赛体系，构建市、区、校三级体育竞赛制度和选拔性竞赛体系。

北京市提出要配齐配强中小学体育教师，完善体育教师绩效工资和考核评价机制。在大中小学校设立专（兼）职教练员岗位，研究制定北京市兼职体育教师管理细则，支持优秀教练员、退役运动员以及其他体育专业人员，经过培训和考核进入中小学任教。

北京还将推进学校体育评价改革，建立日常参与、体质监测、运动过程中的健康监测和专项运动技能测试相结合的考查机制，将达到国家学生体质健康标准要求作为教育教学考核、示范学校评选的重要内容；积极推进体育考试改革，科学设置体育与健康学业水平考试（考核）内容、方式和计分办法，发挥体育考试的导向作用，合理确定并逐步提高分值，适时推出体育考试改革方案。

“体育好不好并不一定要与考试挂钩，体育好不好也不能只看体育考试成绩，北京市绝不增加学生家长应试体育的压力和焦虑。”北京市教育工委副书记、北京市教委主任刘宇辉说，现在北京市的体育测试都是按照既定政策执行的，北京市将广泛听取意见。

据了解，北京市已经坚持多年在中考过程中进行体育测试，共计40分，其中包含平时成绩10分，以强调要重视学生体育锻炼习惯的养成。（记者 樊未晨）

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