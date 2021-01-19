原标题：南京大学“熔炉工程”炼就时代新人

前不久，首批国家级一流本科课程正式公布。南京大学天文与空间科学学院教授李向东主持的《宇宙简史》入选。“课程建设要以学生为中心，做到知识传授、能力培养、品德塑造三位一体。”李向东说。

“无论身处何位、从事何种职业，都要脚踏实地面对生活，比星空更宽广的唯有人类的胸怀。”曾选修此课的环境学院学生李莱辉说。这是南大近年来全面推进“熔炉工程”建设的一个生动注脚。从2019年起，南京大学启动“熔炉工程”建设，希望通过南大这个“熔炉”，培养出“勤学、修德、明辨、笃实、爱国、励志、求真、力行”的社会主义建设者和接班人。

“高校要成为锻造优秀青年的大熔炉。”南京大学党委书记胡金波说，新时代高校铸魂育人工作的重中之重就是要着力完善全面培养的育人体系。在“大教育”“大思政”的工作框架中，校园里每个人都是“熔炉工程”当仁不让、当之无愧的建设者和推进者，努力担负起自身应有的责任，为学生提供更好的成长生态、更强的服务支撑。

全校全员“画”好育人“同心圆”

2020年9月，3000余名本科新生到南大报到，迎接他们的不再是各个院系和学科大类，而是安邦、毓琇、开甲、秉文、行知、有训六大书院。这是该校首次面向全日制本科一年级学生成立的教育及管理机构——新生学院。

新生跨进校门，首先进入书院浸润。每名学生都配备新生导师，导师通过专业导学体系、丰富多彩的讲座与面对面交流，帮助学生了解学科特点，充分认识自我规划、未来生涯。

新生开学典礼上，胡金波向新生学院首任院长、中国科学院院士郭子建授牌，并与校长吕建一起为书院院长颁发聘书。其中，六大书院“大家长”有中国科学院院士、人文社会科学资深教授、国家杰出青年基金获得者。这是该校全面落实新时代高校立德树人根本任务，深化健全五育并举的三全育人新格局的崭新举措。

“书院制不仅改革了传统学生管理模式，还促进了部门与院系之间的融合发展，形成整体化、系统化、协调化为导向的工作关系，部门育人资源能够更加便捷地转化为育人一线工作实践，形成高效双向互动，共同画好育人同心圆。”南京大学校长吕建说。

同时，本科生院整合贯通本科教育教学相关机构、职能和人员，强化不同领域、部门、环节育人合力，为师生提供聚合式精细化的一站式支持服务。此外，该校围绕课程、科研、实践、文化要素构建起“十大”育人体系，充分发挥各大育人要素的积极作用，推动办学治校各项工作与立德树人深度融合。在此基础上，学校在院系层面精心培育打造了20个思政工作精品项目。

帮助学生明确人生方向

谈心谈话是计算机系辅导员周晔的一项重要工作。记载着师生独特情谊的谈话记录已经累计近30万字。

就业和学业的双重压力让学生小戴一度陷入迷茫。周晔从课业、论文、简历投递、社会实践等环节一一抓起，帮助他逐渐明确了目标，最终顺利签约心仪的网络公司工程师岗位。临近毕业，小戴首次站上演讲台，参加了就业之星大赛，最终获得三等奖的好成绩。

近年来，南大切实抓好辅导员队伍建设的基础性工作，这也是“熔炉工程”的关键——充分调动教师力量，发展亦师亦友的师生关系，建设师生成长创新共同体。

南大文学院“师友会”活动在校园里很火，老师们各有妙招儿：带领学生探寻南京文脉踪迹，欣赏昆曲等传统艺术表演，与学界大师面对面交流……“师友会”活动的设计别出心裁，探求具有“从游”意味的培养方式，建立新型师生关系。

南大积极融合发展校地关系，正式聘用了181位校外生涯规划导师，覆盖了互联网、金融、教育等多个重点行业和领域。他们通过讲座等多元方式参与到校内外共建共享的育人过程中，帮助学生探索个人能力特质，明确就业方向。

2020年秋季学期，南大正式启动“科学之光”项目，6位院士、25位长江学者、国家杰青等高水平教师参与授课，引领新生感受科学价值，发掘科学兴趣，培养科学精神，提高科学思维和创新能力。

多彩青春远航星辰大海

“熔炉工程”还推出了熔炼计划，打造德、智、体、美、劳五育并举格局，聚焦培养学生综合素质和培育健全人格。

目前，南大正在启动面向全体本科生的体育课程体系“三段式”改革，美育育人体系熔铸“大美南大”美育文化，形塑“各美其美”审美格局。

通专结合、打开视野、提升能力，是保送清华大学生命科学学院直博的2017级本科生任健坤对南大课程体系最大的感受。“作为理工科学生，我时常会去听一些人文社科的课程，提升自己的人文素养。南大多元知识的熏陶培养，让我的视野和思维都变得更开阔了。”

南大更将树立信仰坚定之“红”作为立德树人工程的底色。从强化思想引领、完善体制机制、创新育人载体、加强队伍建设四个方面入手，将思想价值引领渗透进学生成长成才的每个环节。

南大“栋梁奖学金”是学生校内最高荣誉奖学金，评选围绕“德”的教育，突出培养有理想、有信念、有本领的优秀大学生。以获奖者为主体的“诚动天下”大学生成长报告团深入院系、班级、团支部开展主题宣讲，分享青春奋斗故事。

2018年“栋梁特等奖学金”得主、地理与海洋科学学院2018级博士研究生陆福志立志“把论文写在祖国大地上”；新闻传播学院2016级本科生韩政，新冠肺炎疫情暴发后参与组建团队支援湖北一线，募捐善款210万元，并购买抗疫急需医疗物资20 余吨；文学院2020级硕士研究生于佩鑫，赴云南楚雄彝族自治州双柏县支教，为当地的孩子提供心理援助……

如今，一位又一位南大学子，在红色大地上写下动人的青春篇章。（龚跃 齐琦 李超）

(责编：孙竞、熊旭)