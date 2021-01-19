原标题：我如何关上教育焦虑的大门

我是一位9岁孩子的父亲。自上学以来，我的孩子没有上过任何学科辅导班，成绩也非常理想。我们一直以来都是坚持自主学习。然而，在此之前，我们家也经历了由煎熬到理智再到赋能的转变过程。

煎熬：到底报不报班

有一天，孩子回到家里对我说，“爸爸，很多同学都在外面报辅导班，我也想报”。此前，我从未想过孩子会提出这个要求。于是我问她，为啥呀？孩子说，报班的同学，好像成绩好。我笑着说：“是吗？要是报班成绩就好，那岂不是人人都争着去报班？如果是这样，那为什么大多数孩子都是被父母逼着去呢？”再说，学校不就是教知识的吗？如果都报班学知识，那要学校干吗呀？对不？爸爸小时候，根本就没有辅导班，不还是照样学习吗？

听完我的话，孩子似懂非懂。然而，我们家内部还是非常矛盾，心理非常煎熬。一方面，我们担心孩子真跟不上，怕她在学业上自信心受打击，另一方面，担心孩子误以为我们舍不得投入，不重视她的教育，于是我们认真审视了孩子的“诉求”，我决定亲自带着孩子去试听几节辅导班的课。

理智：报班目的是什么

我带着孩子“潜”入了两个辅导班。在试听过程中，我和孩子边听边记，之后和孩子交流，让孩子对比辅导班教学和学校教学的差异。我们发现，辅导班的教学，大多是基于一种速成模式，比如抢进度，抖机灵，教套路，背模板，而全然不追问知识的来龙去脉，就像吃快餐一样，表面上好像吃饱了，但实质上毫无营养。同时，我们还有一个惊人的发现，大多数孩子上辅导班都是去“社交”的，而不是为了学习去的。经过亲子试听，我发现孩子对报辅导班的态度发生了转变。

赋能：学习由外而内

围绕“到底要不要报班”我们开了一场家庭会议，并达成如下共识：第一，最好的学习是自主学习。学习是自己的事。我们买来辅导书籍，让孩子自己跟着教材，边预习，边练习。第二，最好的老师是父母。我开始教她一些最基本的学习方法，比如，如何听课，如何做笔记，如何记忆，如何提高学习效率，如何复习。第三，最好的学习是在课堂。我们和孩子一起对比学校教学和辅导班教学的差异，并认为学校教师教得足够好，完全没有必要去外面报辅导班，省下来的时间，还可以去做很多事情，比如体育运动，发展兴趣爱好，亲子共读。

就这样，在一个几乎人人“鸡娃”的时代，我们硬是和孩子一起，从煎熬中度过，从理智中走来，从赋能中成长，把教育焦虑的大门给关上了。（余国志）

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