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暖闻热评：抗疫一线，绽放青春

胡婧怡
2021年01月19日09:01 | 来源：人民网－人民日报
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　　【人物】大连海洋大学青年抗疫突击队

　　【故事】日前，辽宁大连突降大雪，一张照片在网络热传：十几个身穿防护服的白色人影，躬身向前推着一辆满载货物的三轮车，在陡坡上迎着风雪艰难前行。这个场景被网友称为“移动的雕塑”。他们是大连海洋大学的师生志愿者。受新冠肺炎疫情影响，大连海洋大学实行封闭管理，2020年12月21日，航海与船舶工程学院17名学生组成了青年抗疫突击队。他们平均年龄19岁，每天与教师志愿者一起，为学生公寓区域的5000多名师生配送一日三餐和生活、防疫物资。自校园封闭以来，青年抗疫突击队队员每天5点半起床，每人平均日行2万余步，累计卸运物资超过10吨。

　　【点评】

　　装卸、配送，装卸、配送……为保障师生的物资供应，这群青年志愿者无畏风雪、无惧严寒，用行动温暖了众人。纵使风雪迷眼，也要毅然前行；哪怕滑倒在地，也要爬起来再抵住同伴后背使劲，青年力量凝聚起青年担当。

　　有人说，要使一个人显示他的本质，最有效的办法是让他承担一种责任。车开不上来的路，人可以推，这就是师生齐心抗疫的责任担当。当身穿防护服的背影与茫茫白雪融为一体，这些青年志愿者肩上扛起的，不仅是5000多名师生的生活保障，而且是校园防疫抗疫的安全防线。使命一致，目标向前，每个人的力量往一处使，必将汇聚成战风斗雪的强大行动。

　　只要有需要，青年志愿者就会掷地有声地回答——“到！”犹记去年疫情防控期间，一位小伙子在武汉市第一医院隔离病区当起了志愿者，负责清理患者的生活垃圾和医护人员的防护服等，大家都夸他热心、勤奋、乐观，因为他来自大连而被亲切地称为“大连”。一座充满爱与温暖的城市，一个充盈着志愿精神的地方，无论抗疫战场在千里之外还是在家门口，始终有一群人活跃着、奉献着。他们中，有人为了不让母亲担心，把她从自己朋友圈可见名单中移出去；有人得知一位母亲为6个月的孩子求助就医信息时，迅速行动，短短几分钟内，和其他志愿者接力完成所有需要对接的环节……每位冲在前面的青年志愿者，都是家庭、校园、社区、城市乃至国家的守护者，他们付出了汗水和辛劳，高扬起精神之帆。

　　青春的长度和时间有关，青春的价值由奉献决定。实践证明，青年一代有理想、有担当，国家就有前途，民族就有希望。把青春朝气熔铸于志愿行动，弘扬奉献、友爱、互助、进步的精神，与祖国同行、为人民奉献，必定能在新征程上让青春梦想绽放光芒。

　　《 人民日报 》（ 2021年01月19日 07 版）

(责编：孙竞、熊旭)

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