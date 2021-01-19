本报记者 赵婀娜

1月18日，北京市发布《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的行动方案》（以下简称《行动方案》）。针对中小学体育改革的基础问题、紧迫任务和关键环节提出具体举措的《北京市加强中小学体育增强学生体质健康二十条措施》（以下简称《中小学体育二十条》）一同印发。

“基本设想是，以体育课程改革为主线，以强化学生体育养成为首要，深入推进体教融合，强化学校、政府、家庭、社会协同推进，进一步发挥体育育人的综合功能。”北京市委教育工委副书记、市教委主任刘宇辉介绍。

北京市中小学体育与健康课程体系是这次改革的最大亮点。刘宇辉介绍，“按照‘重基础、多样化、强专项’的要求，构建学段衔接、贯通培养、大中小幼一体化的体育课程内容体系，帮助学生喜欢体育、热爱体育、享受体育。”

此次配套印发了《北京市中小学体育与健康课程实施方案》，涵盖46项运动项目，进一步丰富课程供给。该方案负责人、北京教育学院体育与艺术学院院长陈雁飞介绍，方案核心是“3+2”课程体系，“3”是指3类课程，包括运动专项课、体能锻炼课和综合拓展课，“2”是指标准，包括学业质量标准和学生专项运动能力等级评价标准。小学中低年级强调基础体能与基本技能，小学高年级和初中推动“走班制”教学改革，高中强化“选课走班式模块教学”。

《行动方案》明确，以增强学生体质、促进身体健康为目标，遵循青少年成长成才规律和体育运动规律，坚持因材施教的理念，重视差异化教学和个体化指导，切实增强全体学生体育锻炼的科学性、针对性和实效性，避免“应试体育”教育。

《中小学体育二十条》明确，鼓励基础教育阶段学校每天开设1节体育课，小学每周至少5节体育课，初中每周4—5节，高中每周3—5节，不得以任何形式挤占体育课。确保学生每天在校内外各参加1小时以上体育锻炼。同时，培养学生每天坚持体育锻炼的习惯。“对于增加课时的措施，北京决心很大。在一些学校甚至高中学校已经做到了每天一节体育课。”刘宇辉说。

《行动方案》着力破解影响学校体育改革的重点难点问题，在课程体系衔接不紧、体育课时不足、课外锻炼重视不够、场地资源短缺、师资水平有待提升，健全组织机制、协同机制、评价机制、督查机制等方面拿出实招。

比如，针对解决部分学校体育场地不足的问题，《中小学体育二十条》明确：各区要加强统筹，针对场地不达标的学校，“一校一策”制定具体方案。出台支持政策，鼓励社会体育场馆免费或半价向学校和学生开放，各区要列出开放清单和目录并公开，就近就便满足中小学校开展体育活动的需求。

《 人民日报 》（ 2021年01月19日 12 版）

(责编：程宏毅、熊旭)