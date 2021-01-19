人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育

北京发布中小学体育改革方案

让学生喜欢、热爱、享受体育

本报记者  赵婀娜
2021年01月19日06:22 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　1月18日，北京市发布《关于全面加强和改进新时代学校体育工作的行动方案》（以下简称《行动方案》）。针对中小学体育改革的基础问题、紧迫任务和关键环节提出具体举措的《北京市加强中小学体育增强学生体质健康二十条措施》（以下简称《中小学体育二十条》）一同印发。

　　“基本设想是，以体育课程改革为主线，以强化学生体育养成为首要，深入推进体教融合，强化学校、政府、家庭、社会协同推进，进一步发挥体育育人的综合功能。”北京市委教育工委副书记、市教委主任刘宇辉介绍。

　　北京市中小学体育与健康课程体系是这次改革的最大亮点。刘宇辉介绍，“按照‘重基础、多样化、强专项’的要求，构建学段衔接、贯通培养、大中小幼一体化的体育课程内容体系，帮助学生喜欢体育、热爱体育、享受体育。”

　　此次配套印发了《北京市中小学体育与健康课程实施方案》，涵盖46项运动项目，进一步丰富课程供给。该方案负责人、北京教育学院体育与艺术学院院长陈雁飞介绍，方案核心是“3+2”课程体系，“3”是指3类课程，包括运动专项课、体能锻炼课和综合拓展课，“2”是指标准，包括学业质量标准和学生专项运动能力等级评价标准。小学中低年级强调基础体能与基本技能，小学高年级和初中推动“走班制”教学改革，高中强化“选课走班式模块教学”。

　　《行动方案》明确，以增强学生体质、促进身体健康为目标，遵循青少年成长成才规律和体育运动规律，坚持因材施教的理念，重视差异化教学和个体化指导，切实增强全体学生体育锻炼的科学性、针对性和实效性，避免“应试体育”教育。

　　《中小学体育二十条》明确，鼓励基础教育阶段学校每天开设1节体育课，小学每周至少5节体育课，初中每周4—5节，高中每周3—5节，不得以任何形式挤占体育课。确保学生每天在校内外各参加1小时以上体育锻炼。同时，培养学生每天坚持体育锻炼的习惯。“对于增加课时的措施，北京决心很大。在一些学校甚至高中学校已经做到了每天一节体育课。”刘宇辉说。

　　《行动方案》着力破解影响学校体育改革的重点难点问题，在课程体系衔接不紧、体育课时不足、课外锻炼重视不够、场地资源短缺、师资水平有待提升，健全组织机制、协同机制、评价机制、督查机制等方面拿出实招。

　　比如，针对解决部分学校体育场地不足的问题，《中小学体育二十条》明确：各区要加强统筹，针对场地不达标的学校，“一校一策”制定具体方案。出台支持政策，鼓励社会体育场馆免费或半价向学校和学生开放，各区要列出开放清单和目录并公开，就近就便满足中小学校开展体育活动的需求。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月19日 12 版）

(责编：程宏毅、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved