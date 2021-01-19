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贵州安顺市西秀区为易地扶贫搬迁户解决后顾之忧

美丽校园 温暖的家（解码·脱贫之后探教育）

本报记者  程  焕
2021年01月19日06:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为启新学校学生在午休时间参加美术兴趣班。
　　本报记者 程 焕摄

　　核心阅读

　　对于跟随家人易地扶贫搬迁的孩子们来说，来到一所新学校，是生活中的重要变化。贵州安顺市启新学校是一所易地扶贫搬迁安置点配套学校，该校充分考虑孩子们的需求，及时开展安全教育、增设特色课堂、加强家校沟通，帮助孩子们树立自信心，尽快适应新生活。

　　

　　中午时分，走进启新学校，正赶上一、二年级就餐时间。身着红色校服的学生们排队走向食堂，秩序井然。孩子们路上遇到老师，热情地打着招呼，笑容灿烂，举止落落大方。

　　启新学校位于贵州安顺市西秀区彩虹社区，于2018年4月正式投入使用，是安顺市第一所易地扶贫搬迁安置点九年一贯制配套学校，近八成学生来自西秀区各乡镇的建档立卡贫困家庭。来到新学校后，孩子们的生活发生了哪些变化？

　　新环境

　　培养安全意识和文明习惯

　　“红灯停，绿灯行，没有信号灯的路口该怎么办呢？”

　　“走天桥”“找地下通道”“等一等，让车子都过去了再走”……

　　下午第一节课，孩子们来到了报告厅。今天上课的不是学校老师，而是安顺市交管局交警直属二大队三中队民警王虎。孩子们一点也不怯场，纷纷举手互动，因为这样的课堂，他们已经习以为常。

　　在老家新场乡花庆村读到五年级，2018年初，石启尚随家人一起搬到了城里，成为启新学校第一批学生。习惯了翻山越岭步行上学，尽管新学校就在家门口，但车来车往和高楼林立的陌生环境，让石启尚有些胆怯，“刚搬来新家的时候，我不太敢单独出去。”

　　“其他方面可以慢慢来，但安全教育刻不容缓，出了事再补救就晚了。”校长伍丽蓉介绍，从开学第一天起，安全教育就同步启动。把红绿灯、斑马线、指示牌等交通元素“搬”进校园，邀请交警面对面给孩子们讲解安全知识，大课间集体做交通手势操……随着一项项活动的开展，同学们对于城市交通日渐熟悉。

　　为了让学生尽快融入新生活，学校在培养孩子们的文明习惯上也下了一番苦心。在学校教导主任陈娟看来，借助“小手拉大手”的方式，手把手地教会学生怎么做，比单纯说教要管用得多。

　　从帮男生剪头发、教女生扎辫子，到引导孩子们排队就餐、节约粮食、提升礼仪修养等，学校不仅开设德育课程，还广泛邀请爱心人士，以及文明办、妇联等单位机构进校园开展各类关爱活动，从养成良好的日常生活习惯出发，帮助孩子们克服胆怯、自卑等心理，以全新姿态迎接新生活。学校的细心安排，让孩子们觉得心里暖暖的。

　　新课程

　　增设美术、音乐等特色课程

　　下午放学后，七年级学生周光权匆匆赶到篮球场，一边准备运动器材，一边跟体育老师吴涛交流训练项目。作为启新学校篮球队首任队长，他想领着队友们抓紧时间训练。

　　吴涛是山东青岛市帮扶启新学校的支教老师，去年9月到岗后，除了承担六、七年级体育课教学任务，他计划在学校组建一支篮球队，利用课余时间为喜爱篮球运动的学生提供专业指导。在选拔队员时，吴涛发现班上有名不爱说话的大个子男生对篮球很感兴趣。

　　吴涛了解到，这名男生叫周光权，父母在外地工作，长期跟着爷爷生活，性格有些内向，学习劲头也一直起不来。“想进篮球队，学习成绩可得跟上。”吴涛同意周光权入队，还推荐他当上了队长，条件是要保证文化课有进步。

　　这一招果然奏效，进了篮球队后，周光权性格越来越开朗，学习热情高涨，每堂课都听得格外认真。“能做自己喜欢的事，这种感觉太好了。”周光权说。

　　事实上，启新学校的特色课堂不止篮球一项。针对搬迁群众子女回家后无人照看等现实问题，学校特意利用午休和放学时段开设第二课堂，增设美术、音乐、计算机等多项特色课程，让孩子根据兴趣爱好进行选择。

　　“所有特色课程都是免费的，目的就是要激发孩子们的学习兴趣，促进他们全面发展。”伍丽蓉介绍，随着易地扶贫搬迁工作深入推进，启新学校在校学生人数已从建校时的246人增长至1077人。之前学校从全区选拔了27名优秀教师，后来又补充了15名拥有各学科背景的年轻教师，再加上青岛支教团队的接力帮扶，学校办好特色课堂的信心更足了。

　　新生活

　　加强与搬迁家庭、社区的沟通

　　去年年底，启新学校举办了为期一周的家长开放日活动，邀请了100多名学生家长走进校园。家长们走进课堂听课，到食堂查看伙食，听取校长和班主任的工作报告……实地了解孩子们的学习生活情况，对学校工作提出改进建议。

　　“老师们讲课很有意思。”宋娥妹是六年级学生熊伦开的母亲，她特意挑选女儿最薄弱的科目听课，3堂课听下来，心里踏实了不少。和其他家长不同，宋娥妹对学校的后勤保障工作关注很少。宋娥妹并非不关心孩子的生活情况，而是她对这方面了解得很。

　　宋娥妹两口子曾常年在外打工，2018年搬到彩虹社区后，宋娥妹发现女儿成绩下滑很厉害，她想回来照顾孩子，但又担心影响家庭收入。为难之际，启新学校伸出了援手，经过岗前培训和健康检查，宋娥妹当上了学校食堂工人。

　　有了妈妈的陪伴，熊伦开变得活泼起来，去年还在全市朗诵比赛中获得了好名次。“老师认真教课，我们做好生活保障，娃娃们就能踏踏实实上好学了。”宋娥妹说。启新学校的10个工勤岗位，9个都留给了学生家长，既方便他们照顾家庭，又能帮助学校提高管理服务水平。

　　把家长请进校园的同时，学校还倡导老师走进学生家庭，充分掌握每一名学生的家庭教育情况、生活状况和思想动态，及时帮助他们解决成长中的困惑。“有些孩子很敏感，遇到问题不愿说出来。老师到家里聊一聊，或许在无形中就会给予他们信心和勇气。”伍丽蓉说。

　　通过加强与搬迁群众、社区之间的沟通互动，“家长+社区+学校”的联合管理模式日渐完善，启新学校2019年获得“全国教育系统先进集体”称号。下一步，学校将逐步向周边村寨、厂矿进城务工子女辐射，为更多孩子提供优质教育。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月19日 12 版）

(责编：程宏毅、熊旭)

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