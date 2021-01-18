原标题：“要给学生一杯水 老师要有一桶水” 云大附中助力城乡教育协调发展

聚焦

“要给学生一杯水 老师要有一桶水”

云大附中助力城乡教育协调发展

“要给学生一杯水，老师不仅要有一桶水，还要有长流水，长流水就要不断持续学习”“教师如果没有高昂的学习热情，只是一味地要求学生好好学习，这样的要求是苍白的，没有说服力的”“通过这研修，我感到压力增大了，我觉得要学的东西很多，不能因为自己是新老师而原谅教育教学上的不足，对学生来说教育只有一次”。

近日，在云南大学附属中学一二一校区(以下简称“云大附中”)举行的2020—2021学年上学期基层人才对口培养计划结业仪式上，16名来自云南9个地州市的中小学教师分享了各自研修的收获和感悟。

为培养扎根基层的优秀中青年专业技术人才，2014年，《云南省基层人才对口培养计划实施办法(暂行)》出台。根据云南省委组织部、云南省教育厅的安排，从2015年开始，云大附中(含云大附小)每年接收10余名基层中小学教师前来研修。截至目前，两所学校已为云南各地州培养基层教师104名。

建立于1927年的云大附中，历史悠久，是云南第一所民办一级一等完全中学，初中教育连续32年保持昆明市中考第一的水平，之后创办的高中教育也名列昆明市优质高中教育前茅。

“作为云南省一项基础性、战略性人才培养工程，基层人才对口培养计划是服务地方教育发展的重要途径，对于促进义务教育均衡发展和城乡教育协调发展具有重要意义。”云大附中校长刘卫华说。

为此，云大附中成立了基层人才专项工作领导小组，由校长任组长；每年提前与要来研修的教师联系，了解每个人的情况，针对性地为研修教师定制培养计划；从云大附中和云大附小遴选教学实践经验丰富、教学成果突出的教师、教研组长、年级组长等，组成指导教师队伍，对研修教师进行“传、帮、带”。此外，为提升研修教师的理论水平，学校还为他们开设了14次讲座。云大附中党委副书记李学文的《杜威兴趣教育思想与中国基础教育课程改革》在教师中反响热烈，他们就杜威教育思想展开了热烈的讨论、反思，并结合自身的教学形成了论文。

临沧市云县晓街中学教师许字颖的指导教师是初三语文教师张丽园。她发现，有20多年教龄的张丽园备课、上课、批改作业都十分认真负责。尤其是张丽园的班主任管理工作，给许字颖很大启发。“她重视对班干部的培养，既鼓励他们大胆工作，又对他们进行严格要求。”许字颖说，张丽园指导和帮助班委会，既不包办代替，也不把班上的工作全部推给班干部，自己放手不管，使得班干部成为班主任的好帮手，并以身作则带动其他同学，促进了班级的管理。

在跟随初二英语教师冯浩晴的教学学习中，大理白族自治州鹤庆县金墩初级中学教师陈静意识到，作业是学科教学的延伸和补充，对指导学生学习和教师调整教学方法起到重要作用。但并不是作业量越大学习效果就更好。如果作业量太大或作业内容不适合学生水平，会使一些学生把作业当成一种负担，为应付老师而抄同学的作业。

陈静看到，为了确保每位学生都能按时完成作业，云大附中认真为学生筛选作业材料，有针对性和层次性地布置作业。教师及时批改学生作业，对作业中的问题分类总结，进行讲评，并及时改进教学方法。“如果老师长期不认真批改学生作业的话，学生得不到有效反馈，时间长了，学生也会敷衍了事。”陈静说。

让前来研修的老师们印象深刻的是，在校园里，他们时刻能听到学生对老师和同学说“谢谢”。在大理州云龙县新星完全小学教师李旋慧看来，学生的教养和感恩之心，来自教师对他们的肯定。在听课中，李旋慧观察到老师们从不会否定学生的回答，只要学生举手回答问题，不管回答得对不对，老师都是给以肯定的眼神。这大大地提高了学生的积极性和回答问题的勇气。

昭通市鲁甸县江底中学教师孔璐也有同感。“通过参加研修，我明白了云南这一人才培养的重大意义。”孔璐说，他们学校的留守青少年较多，这更需要教师关心他们的生活、学习和心理健康。“课上是师生，课后是朋友，师生关系和谐，才更有助于提高教学”。

中青报·中青网记者 张文凌

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