原标题：留下还是离开？梦想不是“单选题”

编者按

2021年新年伊始，今年毕业的年轻人即将涌入求职大潮。对于95后、00后而言，“北漂”“沪漂”还是圆梦的必经通道吗？当代青年的择居、择业观发生了怎样的变化？如何让“下沉”到二三线城市的人才释放更多活力？我们带您走近毕业青年及相关群体“一探究竟”，并请专家解析这一现象背后的时代变迁与心态演进。

本期嘉宾

中国人民大学国家发展与战略研究院研究员、长江学者特聘教授 赵忠

对外经济贸易大学国家对外开放研究院教授 李长安

1.兼顾职业与生活：青年择业观悄然改变

记者：近期，一些高校毕业生就业质量报告相继发布，引发网友关注。《2019年北京地区高校毕业生就业质量年度报告》显示，应届毕业生在京就业的比例近三年连续呈小幅下降趋势。为什么会有这样的变化？不再“北漂”的青年，都去了哪里？

李长安：近几年，应届毕业生在京就业比例持续下降，原因多种多样。按照人口迁移的“推拉理论”，人口迁移的动力由迁出地的“推力”与迁入地的“拉力”共同构成。“推力”即排斥力，“拉力”即吸引力。

一方面，随着以北京为代表的一线城市生活、居住成本越来越高，对大学毕业生的“推力”也越来越大。工作、购房、通勤压力大，几乎成了大城市中青年的普遍感受，网上流传的“996”“打工人”等热词，在一定程度上反映了其工作生活状况。另一方面，各城市之间的“人才大战”连年上演，很多二三线城市连续出台优惠鼓励政策，对大学生的“拉力”越来越大。“非北上广深不去”的想法，在很多年轻人心中已悄然改变。

同时，一线城市经济结构调整的步伐在加快，过去大而全的产业结构已经改变，劳动密集型企业数量减少，技术密集型和资本密集型企业持续增加，对劳动力的需求也从注重数量向看重质量转变。

再看大学生群体，他们的择业观也与过去有所不同，一些二三线城市舒适的生活环境和宽松的工作节奏，是吸引大学生的重要因素。

赵忠：应届毕业生在京就业比例逐年下降，是劳动力市场化程度不断提高、就业多元化趋势逐渐显现带来的结果。改革开放以来，大学生就业逐步呈现多元化趋势，早期主要体现在就业单位的多元化，经历了从主要集中在政府和事业单位，到国有企业、外资企业、民营企业成为重要雇佣主体的转变。

“为什么高校毕业生不爱‘北漂’了”这一讨论兴起，提出了就业多元化的另一个重要方面，即就业区域的多元化。近年来，北京的核心功能定位发生变化，明确为全国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心，不再包括“经济中心”这一战略定位，对非首都核心功能逐步疏解，必然会推动部分毕业生离京就业；北京居住和生活成本连年上升，让毕业生深感居留不易；同时，其他城市和区域创造出更多满足他们职业生涯发展需要的平台，给了他们更多的选择机会。

从调研数据看，很大一部分北京高校毕业生选择到长三角、珠三角以及二三线城市就业，既能满足职业生涯发展需要，又能更好地兼顾生活质量。

2.海阔凭鱼跃：人才“下沉”、机遇上升

记者：长远来看，越来越多毕业生选择二三线城市甚至更基层地区就业，会带来怎样的影响？

赵忠：当前，我国不同城市和区域在产业结构、经济发展方式、比较优势上的差异逐渐明显，对劳动者的技能需求也日渐差异化，为毕业生就业拓宽了选择空间。中西部地区和二三线城市的快速发展，教育、医疗等公共服务在全国范围内的实质推进，也为毕业生到非特大城市就业生活创造了更好条件。

毕业生选择就业地点，本质上是劳动力要素在空间上的优化配置过程。如果有更多毕业生选择到二三线或更基层地区就业，将有利于全国人才分布的优化，提高人力资本投资的回报率和对社会经济发展的贡献率，推动当地经济发展与转型，促进我国区域之间、大中小城市之间更加平衡发展，从而孕育更大的生机活力。

李长安：过去很长时间里，大学生到一线城市就业，是获得“成功”的标志之一。但大量大学生聚集在一线城市，容易使劳动力市场产生“拥挤”现象，一方面减少人才在一线城市得到理想工作岗位的机会，另一方面降低了大学生的就业质量。

如今，大批大学毕业生在选择就业地时目光放远。随着他们的“下沉”，许多二三线城市、基层单位的人才结构得以改善，办事效率有所提高，对于我国经济更高质量发展具有重要意义。而对毕业生个人而言，这种选择能够突出个人的知识价值，获得更大的职业发展空间。

3.既要“筑巢引凤”，又要“固巢养凤”

记者：这些年，不少城市为吸引人才出台了优惠政策，让人才看到一片充满希望的蓝海；当然，也要看到一些离开“北上广”的人又因频频受挫而重返故地。您认为，要让“下沉”的人才留得住、发展好，还存在哪些“肠梗阻”，又该怎样革除积弊？

李长安：目前各地出台的人才优惠政策从落户到工资职称、从住房到养老医疗等，几乎涵盖了方方面面。这些政策对大学毕业生来本地工作有一定吸引力。

但事实上，仅有这些远远不够。最根本的还是要大力发展当地经济，改善发展环境，这才是留住人才的“王牌”。同时还要看到，如今大学生的就业意愿已经由过去对待遇、户口等的追求，转变为对自我价值实现的更高关注。因此，各地引进人才时不能仅停留在待遇、落户等层面，更要着力营造适宜人才发挥作用、得到成长的环境，既要“筑巢引凤”，又要“固巢养凤”。

赵忠：不少城市的人才政策与发展环境存在突出问题：政府居于主导地位，市场未能成为人才合理流动与配置的决定性因素；用人主体缺位严重，导致政府行为替代市场机制的现象时有发生；用人单位与政府之间沟通不畅，政府宏观政策与企业微观需求之间不能完全匹配；各地人才政策严重趋同，与当地自然禀赋、发展水平等衔接不足，削弱了政策因势利导的作用。

解决上述问题，一是要厘清政府与市场的边界。对政府而言，创造良好的制度环境和营商环境至关重要。二是建设服务型政府，做好人才和企业的服务工作，成为连接人才和企业的纽带。吸引人才是为了促进经济社会发展，经济社会发展得好才能更好地吸引人才，进而形成良性循环。三是帮助人才真正实现安居乐业。安居要在教育、医疗服务等方面下功夫；乐业要通过制度设计创造公平的人才职业生涯发展环境，以活跃的经济涵养人才。

(责编：郝孟佳、熊旭)