原标题：疫情之下，名校毕业生都去哪儿了

近日，不少“双一流”高校陆续发布了2020届毕业生就业质量报告。2020年，全国高校应届毕业生人数达874万人，在疫情的影响下，他们面临着严峻的就业形势，也经历了一个不同寻常的毕业季。

中青报·中青网记者梳理发现，经历了2020年这一特殊的年份，名校毕业生的就业情况总体稳定，留学率有所下降，越来越多的本科毕业生选择在国内深造。此外，毕业生们不再扎堆儿“北上广”，不少学生选择留在大学所在地或邻近省份就业。在就业行业和用人单位性质的选择上，越来越多的大学生选择在企业就业，基层就业也成为不少名校大学生的新选择。

高校就业率总体稳定，国内深造比例走高

近年来，高校毕业生人数持续走高，2020届毕业生更是达到了874万人。如此大体量的毕业生人数为2020年的就业工作带来新挑战，但从整体来看，高校的就业率总体保持稳定。

根据已经公布的2020届毕业生就业质量报告，不少高校的毕业生数量成为往年之最，一些高校甚至已经破万。例如，上海交通大学毕业生总人数为11588人，浙江大学为12727人，四川大学为15932人，吉林大学甚至达到了16944人。

而从就业率来看，不少高校都可以达到90%以上。例如，清华大学2020届毕业生共6995人。截至2020年10月31日，就业率为97.8%。本科、硕士和博士毕业生就业率分别为97.7%、98.3%和97.2%。西安交大2020届毕业生共计8634人，截至2020年11月30 日，毕业生总体就业率高达99.09%。其中，本科生就业率98.60%，硕士生就业率99.49%，博士生就业率99.73%。

在留学受阻和就业竞争压力等因素的影响下，越来越多的本科毕业生选择国内深造。2020年，教育部宣布硕士研究生扩招18.9万人，这对于本科生来讲，也在一定程度上起到了就业“分流”的效果。

一些数据也证明了这样的趋势。根据上海交通大学的毕业生就业质量报告，校本部总体就业率为97.62%，从毕业去向分析来看，本科生以国内升学(43.39%)为主，出国(境)深造(24.81%)和签约就业(21.07%)次之。而在清华大学，2020届本科毕业生的国内升学比例连续两年增长，今年首次突破60%。

受国际形势以及疫情等因素的影响，2020年一些高校的出国（境）深造比例有所下滑。浙江大学2019届毕业生出国（境）比例为12.6%，到了2020年下降至8.72%；武汉大学毕业生的出国（境）比例，由2019年的9.37%下降至2020年的7.79%。清华大学毕业生的出国（境）比例由2019年的15.3%下降至2020年的9.6%。

值得注意的是，深造并不意味着进入了“保险箱”，有高校就提出了“教育适度”的问题。南京大学发布的报告就“教育适度”比较毕业生实际学历水平与其工作岗位所需要的学历水平的关系，考察他们在从事的工作中是否存在“教育过度”和“教育不足”情况。其中，本科毕业生“教育适度”的比例为86.40%，硕士毕业生则为48.50%，“教育过度”的比例为49.81%，博士生“教育适度”的比例为80.09%。可见，硕士毕业生的“教育过度”现象非常明显。

不再扎堆儿“北上广”，灵活就业成新趋势

曾经，“北上广”成为不少年轻人就业的“白月光”，不论是否留在当地，“去一线城市闯一闯”都是一个需要打卡的人生选项。然而，中青报·中青网记者观察近几年就业质量报告发现，“北上广”已不再是一个必选项。如今，不少“双一流”高校毕业生或者选择留在大学所在省市，或者选择去邻近的发达省市。

南京大学就业排名前五的省市为江苏省（45.45%）、上海市（12.93%）、广东省（9.39%）、浙江省(8.22%)、北京市（5.93%）。西安交通大学2020届毕业生在陕西省就业的比例达39.68%，其中在西安市就业占比最高，为92.08%。此外，东部地区为上海交通大学毕业生就业主战场，其中71.92%的毕业生流向了上海市。在四川大学，西部地区（64.93%）为2020届毕业生就业主战场，其中四川省占比52.47%；其次流向广东省、北京市、上海市、浙江省等，占比为28.15%。

对于身处湖北的高校毕业生来说，这个就业季显得格外特殊。为保证湖北高校毕业生顺利就业，教育部启动实施全国高校与湖北高校毕业生就业创业工作“一帮一”行动。从就业质量报告来看，在鄂高校毕业生就业率虽受到疫情影响，但仍大体保持稳定。

其中，截至2020年12月10日，武汉大学全校毕业生总就业率为90.69%，其中本科毕业生就业率86.27%，硕士毕业生就业率94.80%，博士毕业生就业率95.90%。华中科技大学本科毕业生就业率为93.19%，研究生总体就业率为97.19%，其中，硕士生就业率为97.19%，博士生就业率为97.24%。

湖北省对毕业生的吸引力并未减弱，不少毕业生的首选就业地均是湖北省。华中科技大学、武汉理工大学、中南财经政法大学2020届已就业毕业生选择湖北的占比超三成。华中科技大学首选湖北的本科毕业生占比33.91%，比2019年大幅提升6.89个百分点，首次留鄂比例超过30%，首次超过广东位居首位。

从行业来看，信息传输、软件和信息技术服务业、教育业等成为毕业生热门选择。

清华大学签三方就业的单位中，信息传输、软件和信息技术服务业，金融业与教育居前三。而华中科技大学的就业报告显示，协议就业人数最多的则是信息传输、软件和信息技术服务业，制造业与教育业。四川大学流向较多的行业为“信息传输、软件和信息技术服务业教育”（14.27%）、“卫生和社会工作” （13.86%）、“制造业”（13.13%）和“教育”（12.32%）领域。

2020年7月15日，国家发改委等13部门发布《关于支持新业态新模式健康发展激活消费市场带动扩大就业的意见》，明确支持微商电商、网络直播等多样化的自主就业、分时就业。而对于这一届毕业生来说，灵活就业的比例越来越高。

武汉大学发布的数据显示，本科生选择灵活就业（包括仅出具就业证明、自由职业、阶段性就业、兼职就业和自主创业等）的比例达到5.36%。中央财经大学本科毕业生中，18.66%选择灵活就业，略高于签协议（合同）就业人数。清华大学本科生中，签三方就业人数只占7.7%，而灵活就业人数占到了13.8%，约为签三方就业人数两倍，达到424人。

毕业生薪资亮眼，“互联网大厂”成名校生“收割机”

近日，“南大毕业生平均年薪18万”的话题登上微博热搜，对此，南京大学回应称，统计样本只占毕业人数的45%，且包括了本科生和研究生，并由学生主动填写，未经过严格核准。尽管如此，高校毕业生的年薪已成为近年来备受关注的社会话题。

如今，不少高校的毕业生平均年薪突破了10万元。电子科技大学2020届本科毕业生的平均年薪为14.3万元，较2019届增加了1.8万元，华中科技大学毕业生签约月薪平均值为10.1万元（2019年为9448.85元），哈工大（深圳）毕业生平均年薪则达到17.08万元/年。

而从签约单位的性质来看，越来越多的毕业生选择去企业就业，“互联网大厂”以及大型民营企业俨然成为名校毕业生的“收割机”。

根据已经公布的报告数据，一些高校披露了招聘人数较多的单位，华为公司的表现仍然十分突出，其在清华大学、上海交通大学和武汉大学分别招聘了187人、402人和202人。根据签三方就业人数的统计，接收清华大学2020届毕业生20人（含）以上的单位中，华为、腾讯、阿里巴巴位列前三。

罗婕（化名）是北京市某985高校新闻学院的研究生，去年11月，当“互联网大厂”的招聘已基本落下帷幕时，她手握两个心仪的“大厂offer”，考虑着应该去哪里。

从研一开始，罗婕就想好了自己以后干什么。她相信自己未来不会留在北京，因此户口于她而言并没有吸引力，而向往自由的她对体制内工作的稳定并不“感冒”，而传统媒体和互联网公司相比，她则更喜欢后者。

近年来，不追求“铁饭碗”不仅成了名校毕业生的一句口号，他们的实际行动更是证明了企业的竞争优势。

在华中科技大学，从就业情况看，签约单位以企业为主，占签约人数的74.46%。在浙江大学，企业单位为吸纳毕业生就业的主渠道（占比67.83%），其中其他企业（主要为民营企业）占比37.66%、国有企业占比17.59%、三资企业占比12.58%。其次流向各类事业单位就业的比例为25.05%，到党政机关、部队就业的比例分别为6.97%和0.15%。

在社会各界的关注下，高校陆续交出的就业“成绩单”让不少学生和家长安心。2021年，教育部预计应届毕业生规模将达到909万人，同比增加35万人。如今，就业之路漫长，秋招已告一段落，不少大学生已经在个人的努力和学校的帮助下手握offer。很多大学生表示，只要提早做准备，调整好心态，总有一个心仪的工作等着自己。

中青报·中青网记者 叶雨婷 实习生 阳洋

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