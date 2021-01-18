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教育部：部属师范大学公费师范毕业生全部到中小学校任教

2021年01月18日08:46 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京1月17日电 （记者张烁）近日，教育部印发通知，要求做好2021届教育部直属师范大学公费师范毕业生就业工作，保证2021届部属师范大学公费师范毕业生全部安排到中小学校任教。

　　通知要求，各省级教育行政部门要持续组织公费师范生专场招聘活动，通过优先利用空编接收等办法，保障符合就业条件的公费师范生有编有岗，严禁“有编不补”，全部落实任教学校。2021年5月底前，确保90%的公费师范生通过双向选择落实任教学校。2021年6月底仍未签约的公费师范生，其档案、户口等迁转至生源所在地省级教育行政部门，由各省级教育行政部门会同有关部门统筹安排到师资紧缺地区的中小学校任教。

　　通知强调，各地、各有关中小学校要在入编入岗、工资发放、待遇落实等方面完善保障。各地要将公费师范生履约任教后的在职培训纳入“国培计划”“省培计划”，要落实乡村教师生活补助、艰苦边远地区津贴等优惠政策，为公费师范生到农村任教提供办公场所、周转宿舍等必要的工作生活条件，吸引公费师范生毕业后到农村中小学任教。

　　据悉，教育部将会同有关部门建立公费师范生就业工作督查机制，对于公费师范生就业工作落实不力的地方，将酌情减少部属师范大学在当地的招生计划。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月18日 06 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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