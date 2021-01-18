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2021年内地高校招收澳门保送生考试举行

2021年01月18日08:27 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据新华社澳门电　（记者李寒芳、王爱华）在老师的带领下比出“V”字手势互相加油打气，同学们互相“模拟抽考”阵前磨刀……澳门冼星海大马路的教业中学门口，这个周六人头攒动。

　　2021年中国内地普通高校联合招收澳门保送生考试（“保送考试”）于1月16日上午10时至下午4时在澳门教业中学举行。98所内地高校代表对逾千名澳门学生进行面试、笔试等考核程序。

　　澳门特别行政区政府高教局介绍，今年共有1192名应届高中毕业生获中学推荐参加保送考试。报名学生最多的前五个省市分别为广东、北京、上海、湖北和江苏，报名人数超过保送名额的高校共有33所。

　　教育部港澳台事务办公室副主任王志伟率领考务团一行逾百人，于1月15至19日来澳主持考试。

　　澳门特区高教局工作人员对记者表示，为配合防疫需要，采取三个时段错峰安排考试。考生进入考场须佩戴口罩、出示健康码及进行体温检测。

　　虽然没达到内地“千军万马过独木桥”的紧张气氛，但“保送考试”也备受关注。记者在现场看到，许多学生早早来到现场排队，也有一些教师和家长陪同前往。面试完毕的考生们一出考场门，马上被同学们团团围住，交流心得。

　　澳门培华中学的徐老师在考场外等待面试的学生们。她告诉记者，今年因为疫情，许多原本打算赴美国、欧洲、澳大利亚等就读的学生都“回流”选择申报内地高校，因此今年报名人数较往常多，竞争也更为激烈。

　　同善堂中学的易小龙今年选择报考北京大学经济学院。曾连续三年在全年级排名前三的他表示“很有信心”。“在内地就读能开拓我的视野，是全新的挑战。”易小龙说。

　　“内地有更多的就业机会，我想能够利用在内地读书的机会，锻炼挑战自己。”同样来自同善堂中学的吴志豪报考了厦门大学经济学系。

　　据介绍，保送录取结果及“征集志愿计划”将于17日于澳门特区高教局网页及保送生推荐系统公布。凡未获录取的保送生可报名参加“征集志愿计划”，向尚有余额的高校争取保送机会。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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