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重庆彭水县补齐乡村教育短板

“最好的房子是学校”（解码·脱贫之后探教育）

本报记者  王斌来  智春丽  蒋云龙
2021年01月18日07:04 | 来源：人民网－人民日报
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　　图为彭水县棣棠中心校在进行实验教学。
　　彭水县融媒体中心供图

　　开栏的话

　　教育是阻断贫困代际传递的重要途径，我国832个贫困县已全部摘帽，脱贫之后，这些地方的基础教育正在发生哪些变化，牵动人心。

　　近日，记者分别前往重庆彭水苗族土家族自治县、贵州安顺市西秀区、宁夏吴忠市红寺堡区、海南琼中黎族苗族自治县多所中小学深入采访，就薄弱学校办学条件改善、乡村学校师资力量加强、特色艺体课堂普及等方面深入调研，本版即日起推出策划“解码·脱贫之后探教育”，讲述正在发生的变化，展现更高质量、更公平的教育如何点亮万千孩子的梦想。

　　

　　车在武陵山区的乡道穿行，刚转过一个急弯，又是一道山梁。冬天的阳光照耀下，山岭绿意葱茏，间或路过一处老屋、几座新房。

　　郁山镇中心校大坝教学点到了。二层教学楼，窗明几净，多媒体设备齐全。校园绿茵铺地，立着足球球门、篮球架。全然不是过去印象中的村小模样了。

　　这里是重庆市彭水苗族土家族自治县，2020年2月退出国家扶贫开发工作重点县行列。为了阻断贫困代际传递、补齐乡村教育短板，彭水近年来推动教育均衡发展、内涵发展、优质发展、特色发展，在这个高山交错纵横的西部小县，实现了让每一个孩子都能“上得起学”“上好学”。

　　改善乡村学校条件，上学路程不超过1小时

　　彭水县地处武陵山区，辖区内有18个镇和18个乡。外地人往往赞叹群山巍峨，可对当地人来说，群山却是世代渴望突破的阻隔。

　　在彭水，一个村庄百来户，分布在好几个大山的山头上。劳动力外出打工多，留守儿童超半数。这种情况下，保障适龄儿童都有学上、上好学，要比别处多下好几倍的功夫。

　　彭水不富裕，却格外重视教育，当地人说，“虽然已经脱了贫，但是彭水要想阻断贫困代际传递，还得靠教育。”

　　山里的小学是什么样？“厕所是旱厕、校舍是危房、全校一个班、老师一个人，这已经成了历史。”郁山镇中心校大坝教学点曾是一所典型的农村薄弱校，教学点教师李大开介绍，“有些学生跟着父母进城，入学人数与前些年相比有所下降。但教学条件、校园环境可是翻天覆地的提升。建塑胶操场、铺设草皮、修文化墙，校舍彻底整修，这在以前可不敢想。”

　　这个教学点并不是样板工程。据了解，彭水县所有乡村小学的办学条件都实现了统一标准的改善。

　　记者来到朗溪乡中心校时，体育教师正带着孩子们上“四点半课堂”的足球课。三层教学楼前，孩子们分组练习带球过桩，有模有样。左转爬上几十级台阶，标准化塑胶篮球场呈现眼前。在山区，平地比水源还金贵。为了建运动场，学校硬生生在山坡上“造”出一小块平地。

　　2018年以来，彭水投入3.1亿元，改造72所农村中小学。投资2.75亿元，改扩建22个义务教育学校，新建校舍6万平方米，新建运动场4.9万平方米。

　　“财政每花5元钱，就有1元钱花在教育上。到县里的村镇看，最好的房子是学校。”彭水县教委主任付美兵介绍，目前彭水每个乡镇都有一所可寄宿的初中、一所中心小学，山村教学点零星分布，“山里孩子上学，单程不会超过1个小时。”

　　提高乡村教师待遇，定向培养全科教师

　　在朗溪乡马头村小，英语教师李春艳正在给三年级学生上课。黑板上方，6个大字颇为醒目：“雅立身，诚立心”。

　　李春艳是彭水人，但老家离学校也得4个小时车程。2019年，她从重庆第二师范学院毕业，通过定向委培计划回乡任教。她说，村小的孩子三年级刚刚开始学英语，班里大部分孩子是留守儿童，虽然教学任务并不轻松，但她喜欢和孩子们在一起。

　　马头村小有一栋二层教学楼，目前开了3个班，隔年招生，共56名学生、7名全科教师。体育、音乐、美术教学，由朗溪乡中心校的教师“走教”。

　　村小教师储备不足？彭水从2013年开始实施了小学全科教师定向就业工作，2015年起开始学前教育专业公费师范生定向培养工作。从2017年起，已有139名像李春艳这样的年轻教师充实到乡村教学点教师队伍中。

　　岗位吸引力不强？县里想方设法提高教师待遇，根据学校规模、与乡镇（街道）所在地距离、交通方便程度、生活条件艰苦程度等情况，发放乡村教师生活补助和乡镇工作补贴。

　　“财政发工资，第一批发给教师，然后再发公务员。教师的工资要比公务员高，村小老师的工资要比城里高。”彭水县县长石强说，像李春艳这样刚毕业到基层的教师，一年收入在10万元左右。

　　不让一名孩子辍学，为留守儿童提供整学期寄宿

　　小学生住校，一住一学期——为了让外出务工的父母安心，这是万足镇中心校能做出的最大努力。

　　万足镇中心校是一所留守儿童寄宿学校，381名在校生中有290人住校。校长秦华介绍，“为了让留守儿童得到更好的教育和照顾，政府投资400万元改建了这所学校，向全县接收留守儿童，周边区县都有家长专门把孩子送来这里。”

　　在万足镇中心校教师办公室的桌子上，摆放着一摞摞册子：洗头洗澡签名册、夜间巡查记录册、缝补衣服记录册等。随意打开一本，看到整整齐齐的签名、备注和日期。

　　除了教学，老师还要负责孩子们的起居。“义务教育免收学费，学生只需每个月交300元生活费。”秦华说，学校还制定了周密的监护人联系制度，班主任督促家长与孩子每个月写信、通话或者视频交流。

　　五年级学生汪锦蓉，寄宿已经4年了。她父亲出门打工，爷爷身体不好，家里离当地学校有3公里远，于是来到了万足镇中心校寄宿。“孩子长高了，学习好了，生活习惯也养好了。”爷爷汪贵林说。

　　“彭水不会让一名留守儿童辍学，‘千师访学’项目和贫困学生结对帮扶都做到了全覆盖，切实解决贫困生的学习、生活、成长等方面的困难。”彭水县委书记钱建超说，“同时，我们也建设乡村特色名校，推动乡村学校文化建设，让村小的孩子也享受到一流的特色艺体教育。”

　　如何利用新型教育资源和媒介，让村小的孩子享受快乐、全面成长？彭水县深入挖掘优质教育资源共享的潜力，探索“互联网+双师教学”模式。彭水县教委工委搜集了1000余课时的课程资源，制作《“双师教学”操作指南》提供给乡村教学点使用。

　　“以前的村小，是‘一支粉笔一本书，一块黑板一张嘴’。现在‘数字教育资源全覆盖’，教室里安装了教学一体机和同步课堂录播系统。网上优质资源用起来以后，我们老师和孩子都开了眼界。”李大开感慨。

　　得益于这些优质教育资源，孩子们越来越多地享受到艺体教育带来的快乐。朗溪乡中心校的足球队，在全县拿到了名次。王家乐是郁山镇中心校大坝教学点六年级学生，飞机模型制作是学校的特色之一，他因为爱好飞机模型制作，第一次去了重庆市，参加比赛拿到二等奖。


　　《 人民日报 》（ 2021年01月18日 12 版）
(责编：岳弘彬)

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