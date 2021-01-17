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大数据画像助力高校新生成长

周世祥
2021年01月17日09:06 | 来源：光明日报
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原标题：大数据画像助力高校新生成长

2020年，各校发布的新生大数据引发了校内外各界的关注。纵观这些新鲜出炉的数据分析，生源地分布、男女比例、民族情况，甚至身高、体重都被囊括其中，全面而富有特征地为“萌新”们画了像。那么，2020年的新生大数据究竟可以读出哪些信息，在未来的招生、培养各环节还可以发挥哪些作用？记者进行了采访。

让新生更了解彼此

在2020年“十一”长假前，北京理工大学已经在官方微信公号上推送了新生大数据，统计了来自最东、西、南、北的同学的家乡，也对同学们关注的男女比例做了比较详尽的说明，包括总体男女比例、各省份、各专业情况，“萌新”们很容易就能了解自身情况并参照对比。

14岁的新生、特立书院的张良秀说：“大数据的各方面我都有所关注，比较吸引人的是男女比例，我今天一直在帮学长学姐做迎新志愿者，从接触到的新生同学看非常能体现北理工的男女比例；还比较关注同学所来自的省份，比如我的学姐是重庆人，她说不辣的食品我吃了觉得辣到不行，印象特别深刻。能和来自五湖四海的同学一起学习，听到各式各样的口音，确实很有意思，有一种新奇感。”

“2020年学校本科生的招生规模是3700人，最大的特点是理工科生源质量提高了，从各省录取分数最低分和排名都可以看出来，都比2019年有提高。此外，还反映出现在同学们对‘新工科’专业，如大数据、人工智能、电子信息等相关学科报考热情非常高，学校在录取的过程中尽量满足学生的填报意愿，‘零退档，零调剂’，前三个专业的满足程度在80%以上，基本上满足了同学们的志愿需求。”北京理工大学招生办公室主任徐建用3个“高”解读大数据背后的信息。

徐建说：“我们的数据还公布了体重，有可能是全国为数不多在新生大数据中公布体重的高校。我们每年录取的新生身高平均值都在增加，这反映了我们生活水平提高了，而体重的数据总体上和身高的增长比例比较匀称，可见当前中学生对体育、对身体素质的重视比之前要高。”

读出归属感和融入感

从2015年开始，部分高校就已经开始发布新生大数据，在之后的5年越来越多高校加入晒新生数据的队伍。而数据的关注点本身也折射出教育观念的变化：从一开始的关注群体到更关注学生个体；从一开始主要关注录取情况、生源分布到更关注学生身体素质、兴趣特长等。

“我比较关注大家的兴趣爱好、专业的发展方向。”北理工睿信书院新生王佳和说，“我想知道其他同学的人生规划，看大家有没有交集，能不能交到志同道合的朋友。通过大数据我发现不少同学和我的爱好、特长一致，例如我喜欢围棋、长号，学校也有不少喜欢棋类、乐器的同学，以后说不定能一起参加围棋比赛，一起演奏。此外，在专业兴趣上也有不少有交集的同学，希望我们可以一起交流，互相促进，一同成长。”

“大数据是通过各位新生的录取原始数据来统计的。我们发布新生大数据，还是想让大家有一种归属感。新生即将成为北理工的一员，看到这个标签，既能感受到学校的特色，也能迅速融入新的大集体当中，更有一种认同感。希望‘萌新’们能尽快融入大学生活，找准自己的路，一步一个脚印成长。”徐建这样解释制作、发布大数据的初衷。

徐建表示，新生大数据也是展现学校文化的窗口：“我们在制作、发布大数据时其实想更多地挖掘学生特长这一方面，所以在统计时爱好特长、竞赛获奖都是统计的因素。通过数据我们还能看出现在的同学多才多艺，会琴棋书画、拥有体育项目特长的学生也越来越多，可以看出学生综合素质的提高。”

面向未来 用处多多

新生大数据除了满足同学们的好奇心以外，还可以发挥哪些作用？教育部教育发展研究中心研究员马陆亭认为，新生大数据作用主要有三：一是对制定宏观教育政策可提供参考，二是方便学校有针对性地根据新生情况开展教育教学工作，三是帮助新生在同龄人当中更好地找准自我定位，扬长避短地把握自身发展方向。

“现在是一个数据的时代，数据对我们的工作有着基础性作用，从数据中可以分析出很多趋势，为制定教育政策提供重要依据。例如从学生的区域、城乡分布，可以考虑如何更好促进教育公平，比如在大家观察到985高校农村学生比例在下降的时候，可能就要考虑适当增加农村的特殊招生计划。”马陆亭分析，“通过大数据会看到在教育上我们有哪些不足、哪些强项，从而反思在教育方式方法上是不是有值得调整的地方。”

而对于学校，大数据有助于有针对性、有的放矢地安排教育教学活动，更好地关注学生的成长，这在今年一些学校的迎新环节已经有所体现。例如，一些学校通过学生的身高数据，主动为高个子的学生准备加长版宿舍床，让学生感受到学校关心。

马陆亭还提出，不同学校也可以通过大数据进行横向比较，比如综合性大学和工科为主的学校，可能在性别比例、生源上有差异，而认识这种差异有利于学校延续自身特色进一步发展。“再如，如果民族成分更加多元，学校对管理组织方式，包括饮食的安排，就会有所考虑，所以说学校通过数据也会‘找到自己’。”

“这样的数据也增加了学生的亲近感、认同感和荣誉感，学生可以考虑他在群体里如何更好成长。年轻人在群体中生活会经常思考：我属于集体的哪一部分？我的优势是什么？我的劣势是什么？并会对自己校园生活进行重新规划，特别是刚进校学生，大数据的出现让这种思考更为理性了。”马陆亭表示。

(责编：温璐、万鹏)

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