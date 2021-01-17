李明新

2021年在期盼中到来。经历了极不平凡的一年，教育工作者身上的责任愈发重大，广大教师对于教育价值、功能的理解愈发深刻。如何以高尚师德和责任担当点亮更多孩子的人生梦想，如何在过往经历中汲取力量，以更高追求满足党和国家的期待、广大学生与家长的期待，是新年伊始摆在广大教师面前的一道必答题。

要从专业完善提升至人格完善。经历了众志成城抗击疫情，特别是“停课不停学”那段特殊的教学时光，越来越多的一线教师意识到，教育、教学过程中，授学生以知识固然重要，授学生以正确的世界观、人生观、价值观更加重要。让广大学生学会思考、懂得感恩，以更乐观的态度、更坚毅的品质，积极面对困难、迎接挑战，事关教育的深度、广度与高度。实现教育价值性与知识性的统一，培育完善人格的学生，需要教师具备深厚的爱国情感，具有坚定的文化自信，具有强烈的民族复兴的使命感，做到以情怀打动学生、引导学生，以学习、处世、生活、育人的智慧，在各方面给学生以帮助和指导。

从关注学习学业到关注生命成长。抗击疫情的经历让广大学校和教师充分认识到，基础教育的使命不只是学业、学习，更应该是生命的健康全面成长。对基础教育而言，生命健康不只是开展教育教学的条件，更是教育的重要价值和追求，要让儿童的生命权得到保障，让儿童得以健康全面的发展。教师的教育质量观应实现从关注学习学业提升为关注生命成长，未来教师的专业发展应该更多涉及生命成长教育、心理健康教育，广大教师应该成为学生生命健康成长的关爱者、守护者、教育者。

从校园行为的管理者到学校生活的设计者。校园生活具有怎样的不可替代性？抗击疫情期间的居家学习让人有了更加深刻的认识。中小学校的集体生活、学习生活和交往生活对于少年儿童的成长具有不可替代性，教师需要更加珍视儿童的校园生活，从日常行为纪律的管理者转变为美好学校生活的设计者和学生成长的引路人。要努力创造独特的校园生活吸引学生，形成独有的校园文化和风景，进而实现在美好的校园中，用心灵沟通心灵，用情感交融情感，用生命影响生命，让学校真正成为儿童探索世界的学园、幸福生活的乐园、生命成长的精神家园。

直面时代的教育命题，从过往汲取力量，广大教师积极完善自己、提升自己，才能更好为学生一生成长奠基，为民族复兴筑基。

（作者为北京小学校长）

《 人民日报 》（ 2021年01月17日 05 版）

(责编：白宇)