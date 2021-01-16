人民网北京1月16日电 近日，清华大学推出的“丘成桐数学科学领军人才培养计划”受到广泛关注。根据计划，自2021年起，清华大学每年面向全球招收100名优秀中学生，采用本博衔接模式，为未来数学及相关领域培养领军人才，成功入围的国内学生无需高考即可被单独录取。那么，为何要推出此项计划？入围学生应具备怎样的素质？未来将如何对学生进行培养？

“数学科学是所有科学的基础，没有强大的数学基础，就没有良好的科技。”日前，国际著名数学家、菲尔兹奖得主、清华大学丘成桐数学科学中心主任丘成桐在接受人民网专访时表示，基础数学是基础科学发展的重要推动力，对于基础科学的投入就像孩童的培养，要经历一个长的投资周期，要有耐心。他希望能带领一批优秀的学生改变中国的数学甚至基础科学，帮助他们成为世界科学领军人才。

丘成桐接受人民网专访。人民网记者熊旭 摄

招收学生需有哪些特质？

富有上进心和好奇心 勇于探索科学真理

“改革开放以来，我国经济发展水平快速提高。但是面对日益激烈的全球化竞争，我们如果不能掌握最基本的核心技术，就可能面临很大危机。”谈到此次为何推出“数学领军人才计划”，丘成桐表示，一定要在本土培养一批一流学者，让他们在祖国的沃土中成长成才，才能为中国发展基础科学打下坚实的基础。

根据《招生办法》，崇尚科学、身心健康、成绩优秀、表现出突出数学潜质和特长并有志于终身从事科学研究的全球中学生；面向内地主要招收高中一年级和高中二年级学生，特别优秀的初中三年级及高中三年级学生亦可申请；面向境外主要招收十年级、十一年级学生，特别优秀的九年级及十二年级学生亦可申请；当年度已被录取的清华本科新生也可申请。

对于招生对象需要具备哪些素质，丘成桐表示，数学是一门“早熟”的学科，具有上进心又有好奇心的幼童，在良好的环境中由数学大师教导，会很快成长。小孩子没有墨守成规、先入为主的观念，没有杂念、顾虑，会更加勇于探索科学真理。同时，他也强调，不管处在何种学龄阶段，此次招生的标准都相同，所有学生必须要具备同样成熟的能力和水平，包括数学研究能力和心理状态等。

谈到为何将招生范围放眼全球，丘成桐指出，一个班级中有部分来自其他国家的老师和学生，可以有效促进中外思想交流碰撞，不同文化间的“刺激”对学生成长一定程度上是有帮助的，希望打造一个开放、包容的学习环境。“这也是改革开放中‘开放’两个字的意义，包括引进海外的人才。”

据了解，这不是清华大学第一次推出数学人才培养的相关计划，2018年已面向本科新生推出了“丘成桐数学英才班”。丘成桐认为，领军人才除了数学好以外，要求物理和其他学科都要好。按照领军人才的标准，学生也需要能够从其他学科汲取养分，能够推动数学学科乃至整个基础学科的发展。

选拔方式如何设置？

不考偏题怪题 连设七道关卡综合考察

此次计划的选拔方式中“无需高考”等字眼备受关注，也被不少人视作“不设任何框框的拔尖人才培养特区”。“我们不用高考，但实际上考试难度要比高考难得多。学生需要真的想学好数学，要能吃得苦。”丘成桐表示。

据介绍，此次选拔报名截止时间为1月19日，学生可通过网上报名，后续将从初评、综合测试、专业测试、体质测试、入围认定、确认和预科培养七个方面依次序进行考察。其中，综合测评环节考察中英文阅读、数学和物理。专业测评环节考察中学数学全部内容、微积分、线性代数、群与群作用的基本概念，以及非固定形式的开放性内容。

“我们开展这项选拔计划时没有预设条件，考题不会故意设置偏题怪题。符合选拔标准的学生不需要一定有各种获奖证书，我们考察的是他多方面的能力。”丘成桐说。

据了解，此次选拔招生名额不设国际国内和年级分配比例，而是按照统一标准，严格按照宁缺毋滥的原则择优选拔。既考查学生多学科的综合素质，又考查学生在数学方面的能力和水平，同时也十分重视学生的德智体美劳全面发展情况。对于低年级学生，学校还会在预科阶段考察其对大学学习生活的适应能力，考察合格才能办理录取手续。

“对于所考察的学生，需要有好奇心，这需要从小培养，学校和家庭要共同努力。幼时，家庭可以根据不同的家庭环境，将孩子的好奇心建立起来，使他们对数学有爱好、对基础科学有爱好，初步培养起他们的基本能力。上学后，学校不能仅用考试来量化他们，更要给孩子留出空间，就像播种一样，让他们在里面成长发芽。”对于有意向鼓励孩子报考的家长和老师，丘成桐提出建议。

未来如何对学生进行培养？

“‘3+2’+3”模式本博衔接培养 学术大师直接授课

据了解，此次清华大学数学领军计划，将发挥学术大师育人作用，组成以丘成桐为指导的一流师资团队，由学术大师直接授课，采用“‘3+2’+3”本博衔接，即前三年进行数理基础课程学习，第四、五年开展科研训练；博士阶段三年进行职业科学家学习训练。到了第八年博士毕业时，丘成桐希望这些孩子的博士论文达到世界顶尖水平，“可以投稿到全世界最好的杂志去，做到‘引流’的研究。”

根据《招生办法》，清华大学将成立专门书院作为数学领军计划人才培养单位。培养将围绕书院式培养、因材施教和开放交流三大要点展开。由学术大师直接授课，制定数学史和科学史课程，强化专业研讨和论文训练，让他们参与应用研究和科研项目；同时，也会邀请国际著名科学家授课、讲座，组织学生旅行与海外交流活动。

丘成桐表示，为学生授课的师资都是国际一流的学者，不仅仅传授知识，更重要的是教会学生前进的能力，带领他们走出一条科研新路。课程体系上，文学、历史、体育等课程也将包括。“上课时，文科我们主要用中文授课，理科将用英语授课，这样学生才懂得如何将成果用英文表达出来，与国际接轨。”

同时，丘成桐也指出，学生通过努力来到这里，选择接受尖端研究方向前的预备培养。因此，前五年学习期间不允许转入其他专业。

“对于有意愿申请的学生来说，我希望他们有很好的憧憬，必须要立志做好的数学家或者物理学家，甚至是做一个好的科学家。”丘成桐谈到，希望学子们保持浓厚的好奇心和上进心，能坐得住、肯下功夫、有恒心来研究真学问，若真能如此，八年后一定能往成熟数学家方向迈进一大步。（熊旭 李依环 实习生张炎）

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