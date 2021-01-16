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为了长高，后天努力到底有多重要

2021年01月16日10:08 | 来源：光明日报
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【聊健康】

过去，受诸多因素影响，许多人都曾有无法在后天增高的遗憾。如今，随着生活水平不断提高，人们的营养越来越好，加之逐渐重视锻炼，身边人高马大的人越来越多。据日前发布的《中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）》，近年来，我国居民平均身高持续增长。那么，影响身高的因素到底有哪些？矮个子后天还能再长高吗？科学增高的方法有哪些？就这些公众关心的问题，记者进行了采访。

为了增高，很多人求索于各大网站，在各类增高信息前徘徊踟蹰。但是，目前网上检索到的增高信息多为“伪科普”，相关问答往往含混不清，极易对公众产生误导。此前，江苏淮安一名22岁男子因身高不足1.8米千里迢迢赴国外接受“断骨增高手术”，导致双腿严重感染无法行走，还可能面临终身残疾的新闻引发公众广泛关注。

1.近年来，我国居民身高持续增高

新中国成立70年来，我国居民实现了从“吃不饱”到“吃得好”再到“吃得健康”的历史性跨越，国人的身体素质也显著提高。

2015年至2019年，国家卫生健康委组织中国疾病预防控制中心、国家癌症中心、国家心血管病中心开展了新一轮的中国居民慢性病与营养监测，覆盖全国31个省（区、市）近6亿人口，现场调查人数超过60万，根据监测结果编写形成《中国居民营养与慢性病状况报告（2020年）》。

国家卫生健康委副主任李斌介绍，报告显示，近年来，随着健康中国建设和健康扶贫等民生工程的深入推进，我国营养改善和慢性病防控工作取得积极进展和明显成效。

“近年来，我国居民的平均身高持续增长。”李斌说，2019年，我国18至44岁的男性和女性平均身高分别为169.7厘米和158厘米，与2015年相比分别增加1.2厘米和0.8厘米。6至17岁的男孩和女孩各年龄组身高平均分别增加了1.6厘米和1厘米。

国家体育总局此前发布的国民体质监测报告显示，从“50后”开始，年轻一代成长过程中的平均身高稳步抬升，呈现一条漂亮的“上扬曲线”。其中，7到19岁儿童青少年的身高、体重等指标增幅显著。

知名学术期刊《柳叶刀》日前发布的一项新研究也指出，中国人过去三十多年来变得越来越高，中国男性成为全世界身高增长最快的群体之一。

2.除遗传因素外，影响身高的因素还有哪些

在微博热搜话题“中国男女平均身高东亚第一”“中国19岁男性平均身高175.7cm”下，许多网友围绕身高这一话题展开热烈讨论，“如何科学增高”再一次成为核心议题。

那么，对家长而言，应该如何判断自己孩子的身高是否正常呢？北京大学第三医院的科普文章指出，我国每10年会更新一次《0-18岁儿童身高体重标准曲线》，家长可以根据这个曲线来判断孩子的身高是否正常。如果孩子身高低于同年龄人群平均身高的两个标准差(一个标准差约4~5cm)，即是矮小。如果自己难以掌握生长曲线图的使用，可以在就诊时询问医生。

记者了解到，早在2005年，首都儿科研究所生长发育研究室主任李辉就带领团队开展9城市27万名儿童的体格发育调查，并建立了“中国0岁~18岁儿童身高、体重百分位曲线图”，这份曲线图自2009年起在全国推行，有力地帮助了基层医生、学校和家长做好孩子们的生长监测，便于及时给予干预和治疗。

北京大学第三医院专家指出，判断孩子身高是否正常，具体的操作方法有两种，一个是标准差法，一个是百分位法。标准差法就是，如果孩子的身高在同年龄、同性别儿童身高的平均值加减1个标准差的范围内，属于中等身材；如果在平均值减1至2个标准差的范围，属于偏矮；如果低于平均值减两个标准差，属于矮小，如果在平均值加两个标准差以上，属于身材超高。通过用孩子的身高减去同年龄、同性别儿童身高的平均值，再除以标准差来计算身高标准差积分，这个方法能够让家长精确评估孩子身材矮小的程度。

据了解，正常儿童身高增长是有一定规律的,如果偏离了正常规律也需要特别注意。这个规律就是呈连续性、阶段性增长，年龄越小身高增长越快，一般而言，人的一生有两个快速生长期，即婴儿期（0－12个月）和青春期。

那么，为什么有的人长得高，有的人长得矮？影响身高的因素又有哪些呢？

专家介绍，一般认为，先天遗传首先是影响身高最重要的因素，种族和家族的遗传信息占身高决定因素的70%至80%，可以根据父母的身高来计算孩子的遗传靶身高。

其次是营养因素，包括蛋白质、脂肪、碳水化合物、维生素（如维生素A、维生素D）、各种矿物质（如钙、铁、锌）等。“营养素就相当于我们盖大楼用的砖头、水泥、沙子、钢筋等，没有原材料，大楼是盖不起来的，同样道理，缺乏营养素，身高的增长肯定会受影响。”专家指出，一般来说，营养对身高的影响比对体重的影响要晚。一个营养不良性矮小的孩子，他的体重减少比身高减少要更多，常表现为偏瘦，而且偏食、厌食、不爱喝奶，吃肉也很少，往往吃零食比较多。

此外，运动和睡眠也会对身高造成影响。如果运动不够，或者睡眠不够，孩子的身高也会受到明显的影响。情绪或心理障碍同样也能影响身高。如果从小生长在缺乏家庭温暖的环境中，得不到充分的关爱，那么身高通常比同年龄儿童矮小，也称为“社会心理性侏儒”。

据介绍，在北京大学第三医院儿科门诊每天接诊的孩子中，有10%属于矮小病人。专家指出，父母应该给孩子制定营养食谱，禁止孩子食用不健康食品，保证孩子有适量的运动和充足的睡眠时间，才能预防儿童矮小。

北京大学第三医院专家表示，从就诊的矮小儿童来看，很多孩子钟情于洋快餐、汽水等，乳制品摄入不足。

这在一定程度上导致孩子发育期提前，尤其是容易出现性早熟，同时过早地促进骨骼发育，导致骨骼在生长发育期之前提早闭合，不再生长。另外，很多孩子的课业压力较大，平时运动少、睡眠不足，也对身高有影响。

专家提醒，造成儿童矮小的原因很多，家长发现孩子矮小后一定要到医院检查清楚引起矮小的具体原因，然后对症下药。不要盲目听信市面上宣传的所谓“增高药”、“增高鞋”。

3.想增高需要注意什么

记者了解到，除了儿童，不少成年人也对增高较为热衷，很多成年人因为轻信市面上宣传的“增高方法”，更使自己的身体健康受到影响。

专家表示，增高药和增高针，对于骨骺线已经闭合的人群没有效果；而“断骨增高手术”在医学上称为“肢体延长术”，但由于肢体延长术这项手术风险极高，早在2006年，我国就明确出台《关于对“肢体延长术”实施严格管理的通知》，对此类手术进行严格管控。北京大学第三医院骨科医生田耘、刘冰川提醒，采用手术断骨的方式增高将面临患上骨髓炎的巨大风险。“作为骨科医生，不建议以增高为目的进行这项手术。”

“年轻人不应执着于身高而做出错误的决定。”田耘建议，对于有增高需求的青少年，应赶在骨骺闭合前运用合理的办法进行科学增高，如适量高蛋白饮食、科学体育锻炼、充足休息睡眠等，切不可拔苗助长，“健康的身心、乐观的心态才是快乐的源泉。”

专家介绍，作为治疗孩子身材矮小最常用的药物，生长激素已在临床治疗中得到较多应用。不少家长都担心，使用生长激素会不会有严重的副作用？专家表示，总体来说，生长激素治疗的安全性非常好，但在使用时也应严格按照相应技术规范正确使用。

目前已经批准的生长激素适应症包括儿童生长激素缺乏症，成人生长激素缺乏症等病症。性早熟时骨龄提前、预测身高矮小，生长激素也可以跟治疗性早熟的药物联合应用。生长激素治疗首要目的就是追赶生长，达到理想的身高。对生长激素缺乏症者还能维持正常的物质代谢和骨密度，提高生命质量。

那么，对儿童来讲，后天还有哪些有效的增高方法呢？专家指出，孩子身材矮小或者生长缓慢的原因很多，需要进行各项检查来帮助诊断具体原因，才能针对性地进行治疗干预。

延伸阅读

长得高是多种因素相互渗透的综合效应

目前，通过骨龄测试、生长激素水平检测、头颅MRI-垂体薄层扫描这三种方法，可以有效判断一个人的身高发育是否正常。

专家介绍，儿童身材矮小的原因很多，需要针对病因进行治疗。

如果有全身慢性疾病，就要治疗原发病；甲状腺功能减低需要补充甲状腺激素；缺乏某种营养素，如铁、锌或维生素D、钙，需要补充这些营养素。

而生长激素缺乏症，需要生长激素治疗；如果是小于胎龄儿没有出现追赶生长，或特纳氏综合征，也可以用生长激素治疗；对于特发性矮小，什么疾病都没有，所有的检查都正常，也可以用生长激素治疗。

对于青春发育延迟的孩子，可以等待，一般不需要药物治疗。

据悉，生长激素治疗可能出现的副作用包括亚临床型甲状腺功能减低，表现为促甲状腺激素水平升高。同时，使用生长激素治疗时，还要注意对血糖的影响。

需要强调的是，激素有可能会造成胰岛素水平的改变，尤其是肥胖和青春期的孩子、有糖尿病家族史的孩子，更要特别关注血糖和胰岛素水平。这些副作用都是可逆的，通过调整生活方式或者药物治疗可以控制，停药后都能自行恢复，不会发展为糖尿病。另外还要注意，使用生长激素后，因为生长速度过快，如果没及时补充钙和维生素D，可能会造成骨质疏松，出现骨痛和关节痛，容易骨折。

专家表示，长得高是多种因素相互渗透的综合效应。就后天可能控制的可变因素而言，最重要的是体育锻炼和饮食营养。

北京大学第三医院儿科专家崔蕴璞指出，运动是促进长高的好方法，进行一定强度的跑、跳运动，还能够对骨骼产生良性的机械刺激，促使其微结构的重建，加速骨骼的生长。

营养搭配均衡的饮食则是孩子健康成长的基础，营养缺乏或过剩都不利于孩子的生长。

此外，夜间深度睡眠时，生长激素出现分泌高峰，而且持续时间较长，应该让孩子养成早睡的良好习惯，保证睡眠时间和质量。

“乐观向上的心情能够促进大脑分泌更多的快乐因子，对身体各个器官的生长发育都有好处，也有助于孩子的长高。而抑郁情绪和重大打击可能引起身高不增。”崔蕴璞说。

专家建议，增高还是要遵循科学规律，青少年在青春期尤其应该加强钙镁等营养元素的摄入，保持骨骼的弹性。南京航空航天大学体育部教师张亚菲表示：“在运动方面，16到17岁之前，要多做一些跑跳练习刺激骨骼生长，还有一些拉伸练习增加骨间距，到17岁之后，骨骼趋于完整了，做一些中大强度的负重练习，可以让青少年受益一生。”

(责编：梁秋坪、宋鹤立)

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