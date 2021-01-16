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今起北京小学生开始放寒假

学校开展红色故事征文、倡导垃圾分类实践等活动丰富学生假期生活

2021年01月16日09:16 | 来源：北京青年报
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本报讯（记者 武文娟）本市小学生今天正式迎来寒假，受疫情影响，今年的寒假比原计划提前两周。为丰富同学们的特殊假期，本市部分小学列出实践活动“清单”。站上“爱国岗”、绘制主题队报、了解“传家宝”……一个个丰富的活动让同学们开心过寒假。根据安排，1月23日，本市初一、初二年级放寒假，比原计划提前一周。此外，初三、高三及高一、高二年级将在1月30日放寒假。

今年，将迎来中国共产党百年华诞。在这个寒假，爱国教育成为不少学校寒假实践活动的重中之重。黑芝麻胡同小学优质教育资源带则让同学们动手将爱国情写在纸上。该校五六年级的同学们在寒假的实践活动中，特别设计了“初心 100”红色故事征文活动。“我们希望同学们在寒假期间，学习建党百年来涌现出的党员先锋或时代英雄的事迹，让孩子们用儿童化、口语化的语言撰写红色故事征文。”该校相关负责人介绍。

北京教育科学研究院通州区第一实验小学在寒假将至时，也为同学们发出了一封“云书信”，倡议做一名爱国少年。同时，围绕收听假期时事新闻编写一篇爱国演讲稿件；观看一部爱国主义影片《闪闪的红星》，完成观后感。结合“爱国教育”这一核心，通过关注时事新闻与观看优秀影视，激发爱国热情，了解祖国的伟大成就，厚植家国情怀。

寒假期间，同学们将迎来传统节日“春节”，各校纷纷抓住良机，为同学们创造了各种了解传统文化的实践活动。比如，北京教育科学研究院通州区第一实验小学就开展了线上“我们的节日”文化创意展示活动。让同学们画一张年画、写一副对联、挂一盏花灯，参加“拿起纸笔·见字如面”书信交流，写一封问候远方亲人的信；一起做元宵，充分感受传统文化的时代特色。此外，学校还将开展“积累古诗词 传诵经典”活动。

“我们每个人的家里都有‘宝’，我们家里的传家宝，更多的是记录着和家人的故事与记忆，寻找保存着家庭的记忆，家人愿意收藏的物品，为他们写讲解词。”黑芝麻胡同小学优质教育资源带也为同学们准备了《我有传家宝》导学单，让同学们寻找寄托家庭故事与情感的“宝贝”的同时，了解自己的家庭故事与家风传承。

为巩固同学们垃圾分类、光盘行动的好习惯，北京教科院丰台学校鼓励同学们争当“垃圾分类”家庭宣讲员，向家长和长辈们做垃圾分类相关知识宣讲，促进家庭全员参与垃圾分类。同时，倡导同学们参与家庭年前大扫除，对大扫除产生的垃圾量、垃圾种类进行记录，并记下哪些可以变废为宝，循环利用。还可以参加年夜饭的制作过程，记录年夜饭产生厨余垃圾的原因，用实际行动实践探索如何减少产生厨余垃圾的好办法。

黑芝麻胡同小学优质教育资源带也倡导同学们延续垃圾分类、光盘行动等好习惯。做力所能及的家务事，培养家庭责任感以及自理能力和良好的行为习惯。学做一项力所能及的家务劳动，锻炼劳动技能，养成劳动习惯……北京教育科学研究院通州区第一实验小学也将在假期中开展“发现少年亦劳动少年”活动，倡导同学们热爱劳动。

(责编：梁秋坪、宋鹤立)

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