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瞄准“卡脖子”问题，集成电路成为一级学科有何深意？

2021年01月15日09:56 | 来源：新华社
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原标题：瞄准“卡脖子”问题，集成电路成为一级学科有何深意？

新华社北京1月14日电 题：瞄准“卡脖子”问题，集成电路成为一级学科有何深意？

近日，国务院学位委员会、教育部印发通知明确，设置“交叉学科”门类，并于该门类下设立“集成电路科学与工程”和“国家安全学”一级学科。这一举措，被认为是培养创新型人才，解决制约我国集成电路产业发展的“卡脖子”问题的有力举措。

集成电路，被称为电子产品的“心脏”。集成电路产业是当下信息技术产业的核心，也是支撑国家经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业。当前，我国集成电路产业高速增长，技术创新能力不断提高，但仍存在整体技术水平不高、核心产品创新能力不强、产品总体仍处于中低端等问题。

“中国芯”创新，离不开人才储备。

“作出设立‘集成电路科学与工程’一级学科的决定，就是要构建支撑集成电路产业高速发展的创新人才培养体系，从数量上和质量上培养出满足产业发展急需的创新型人才。”国务院学位委员会办公室负责人说。

事实上，对于集成电路人才的培养，近年来政策举措不断出台。教育部联合相关部门支持一批高校建设或筹建示范性微电子学院，打造集成电路人才培养特区；依托北京大学、清华大学、复旦大学、厦门大学布局国家集成电路产教融合创新平台项目，为高校和企业协同开展集成电路领域人才培养、科学研究、学科建设等提供综合性创新平台。

为弥补我国芯片产业人才缺口，国务院2020年8月印发的《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》中专门强调，加强集成电路和软件专业建设，加快推进集成电路一级学科设置，支持产教融合发展。

“这些政策的出台，有利于资源整合，有利于形成一支较为全面的专业教师队伍，有利于突破制约产业发展的人才瓶颈。”2019年回国从事相关领域工作的新加坡国立大学博士赵泽良说，希望随着学科体系建设的日臻完善，为我国集成电路上下游产业链输送更新鲜的血液。

在此次学科调整中，“交叉学科”成为我国第14个学科门类，“集成电路科学与工程”“国家安全学”成为该门类下的一级学科。

“这两个学科在理论、方法上涉及较多的现有一级学科，显示出多学科综合与交叉的突出特点，经专家充分论证，设置在交叉学科门类下。”国务院学位委员会办公室负责人表示，随着新一轮科技革命和产业变革加速演进，一些重要科学问题和关键核心技术已经呈现出革命性突破的先兆，新的学科分支和新增长点不断涌现，学科深度交叉融合势不可挡，经济社会发展对高层次创新型、复合型、应用型人才的需求更为迫切。

设置“交叉学科”门类，可以增强学术界、行业企业、社会公众对交叉学科的认同度，为学科发展提供更好的通道和平台。

中国工程院院士孙凝晖说，打造具有贯通性和挑战性的实践课程，扩大相关人才培养规模，并缩短从培养到投入科研与产业一线的周期，有助于又多又快地培养人才。（新华社记者胡浩）

(责编：孙竞、熊旭)

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