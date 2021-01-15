原标题：河南发布中小学教师减负清单

河南省委办公厅、省政府办公厅近日联合印发《河南省中小学教师减负清单》（以下简称“清单”），共提出16条措施减轻中小学教师负担。

这16条内容分别是：实行督察检查评比考核报备审批制度；清理精简督察检查评比考核事项；规范精简文件和会议；规范安排扶贫工作；合理安排专项任务；规范各类创建活动；合理安排街道社区事务；科学安排教育宣传活动；坚决杜绝强制摊派无关事务；规范精简统计报表；规范各类教育调研活动；从严规范借用教师行为；科学设置教师评价标准；规范各类培训活动；严禁随意占用教学资源；规范社会公益活动。

关于坚决杜绝强制摊派无关事务，清单提出：严禁任何部门、单位将庆典、招商、拆迁等活动强制摊派给中小学校、教师和学生；不得组织师生参加与教育教学无关的值守等活动。

关于规范社会公益活动，清单提出：不得组织中小学师生开展与教育教学无关的各种爱心传递、福利慈善、社会捐助等活动，确需开展的由教育部门统筹安排。

河南省要求各级党委和政府要将中小学教师减负工作纳入整治形式主义为基层减负专项工作机制；省政府教育督导委员会要把减轻中小学教师负担纳入对市县政府履行教育职责评价重要内容，坚持定期督导与长期监管相结合，将结果作为地方党政领导班子和有关领导干部综合考核评价、奖惩任免的重要参考，对执行不力、落实不到位的要严肃问责。

(责编：孙竞、熊旭)