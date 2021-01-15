徐畅

原标题：聚焦学科前沿 突出原始创新

生命科学是一门发展迅速、多学科交叉的前沿学科，与人民健康、经济建设和社会发展有着密切关系，也被我国学术界视为在国际上最有影响力的学科之一，是最有可能实现从“跟跑”转变为“并跑”和“领跑”的学科。

1月13日，中国科学技术协会生命科学学会联合体公布了2020年度“中国生命科学十大进展”评选结果（相关内容详见本报1月14日八版）。这十项成果有何特殊之处？该评选对科学研究和社会发展有何意义？我国生命科学领域整体研究水平处于什么位置，还须在哪些方面补短板？带着这些问题，本报记者专访了中国科协生命科学学会联合体秘书长王小宁教授。

入选项目原创性突出且社会意义重大

记者：为什么这十项成果会入选2020年度“中国生命科学十大进展”，它们有什么共同的特点，评选的标准是什么？

王小宁：本次入选项目成果有一个共同特点，即原创性突出、社会意义重大。入选项目成果涉及脑科学、免疫学、肿瘤精准治疗等全球范围内生命科学领域的研究前沿，以及粮食安全、疫情防控、全民健康等关乎国计民生和全人类共同关心的热点问题。

年度“中国生命科学十大进展”评选活动已连续开展6个年度，始终秉承的标准是，生命科学领域（包括生物技术和临床医学领域）具有创新性或先进性、重大学术价值或应用前景，在国内外具有显著影响力的项目成果。

其中，根据项目成果的不同类型分为两种具体标准。

知识创新类，主要为基础研究项目，评选标准为：项目在探索生命科学现象方面有重要发现，为国内外首次提出或其理论在国内外首次阐明；该发现在科学理论或学说上有突破性创见，或在研究方法上有原始性创新，具有重大科学价值并得到国内外生命科学界公认。

技术创新类，包括应用研究和开发研究项目，评选标准为：项目在涉及生命科学领域的技术思路、原理和方法方面有创新，技术上有实质特色性和显著先进性，综合方面优于同类技术，解决制约国民经济和社会发展的重大科技问题；或已形成具有自主知识产权的创新性技术、工艺、材料、产品和生物品种等，能够产生重大经济和社会效益。

评选为生命科学新技术开发提供新思路

记者：连续多年的评选活动对我们的科学研究和社会发展有哪些贡献？

王小宁：中国科协生命科学学会联合体是中国科协推动成立的第一个学会联合体，致力于搭建高端科技创新智库平台，加强产学研用相结合，推动我国生命科学的创新和发展。自2015年成立起，即开展年度“中国生命科学十大进展”评选，主要目的是通过充分展示和宣传我国生命科学领域的重大科技成果，进一步推动我国生命科学研究和技术创新。

评选活动以“公平、公正、公开”为原则，成果推荐和评选过程严谨，评选结果权威。每次评选均由联合体所属的全国一级学会在广泛征求理事和专业分会意见基础上开展推荐工作，并负责对推荐项目进行了解和核实，推荐项目在成员学会网站进行公示；之后由联合体组织我国生命科学、生物技术、临床医学等领域具有代表性的资深专家进行评审，最后经联合体主席团审核确定入选项目。

连续6个年度的评选活动，得到了生命科学领域科技工作者的广泛认可和社会各界的高度关注，极大提高了生命科学的社会影响力，为我国生命科学领域科技人才的成长提供帮助，为生命科学新技术的开发、医学新突破和生物经济的发展提供新的思路。同时，对我国科技社团开展类似的评选活动，也起到了示范和引领作用。

我国生命科学研究整体水平与美国相比仍有较大差距

记者：评选结果中提到，“我国生命科学研究领域后备力量强大”，对此能否详细说明？

王小宁：本次评选的入选项目，除“蝗虫聚群成灾的奥秘：4-乙烯基苯甲醚是蝗虫的群聚信息素”和“首个新冠病毒蛋白质三维结构的解析及两个临床候选药物的发现”两个项目外，其余6个知识创新类项目和2个技术创新类项目均为非院士主导的研究项目，占比较往年有所提高。

同时这些研究成果的相关文章均在《自然》《科学》等国际顶级期刊发表，得到生命科学领域国际同行的认可，显示出我国生命科学领域后备力量增强，实力提升。

记者：目前我国生命科学领域的整体研究水平如何，未来还有哪些方面需要提升加强？

王小宁：近年来，在国家的大力支持下，我国生命科学研究整体水平显著提高，初步实现从跟踪向原始性创新、从量的扩张向质的提高转变。我国生命科学领域研究不断取得突破，主要体现在基因组学、合成生物学、干细胞和再生医学、脑科学、免疫学等子领域，对生命现象的解析进入超微观、连续性、动态化的时代。

目前，全球范围内，美国在生命科学研究领域处于绝对的领先地位。我国和德国、英国、法国、加拿大、日本等处于第二梯队，在生命科学研究的某些子领域有相对优势，但整体水平与美国等发达国家相比还存在较大差距，尤其是颠覆性、“从0到1”、引领领域新方向的原创成果少，重大技术创新也比较弱。

对此，建议相关部门加强战略研判，适时开展大科学计划或大科学工程，促进资源共享，打造生命科学领域的创新枢纽，布局支撑基础研究，投资多样化的生命科学基础设施，重视基础研究人才培养，加强生命科学研究相关的科技伦理和道德建设及相关的法律保障。

同时，还要紧密结合社会发展需求，在鼓励原创性发现的基础上，激励科技人员聚焦“卡脖子”技术领域的突破，产生引领效应。对过往入选项目也要实施动态跟踪，完善评价体系。

(责编：孙竞、熊旭)