落户上海松江区21年后，台资企业达丰（上海）电脑有限公司有了新的“身份”——东华大学学生校外实习实践基地、华东政法大学教育基地、上海工程技术大学产学合作教育基地。

达丰（上海）电脑有限公司董事长黄健堂代表公司近日与三所高校签署了合作框架协议。这位75岁的资深台商当年曾为台湾广达集团拓展大陆市场落下“第一子”，如今又带领企业助力在沪台生迈好职业生涯“第一步”。

“企业发展离不开人才，与高校签约让更多学子到企业实习、学以致用，对企业来讲也是莫大的帮助。”黄健堂说。

除了达丰电脑，台积电（中国）有限公司、海昌隐形眼镜有限公司、上海永大电梯设备有限公司、上纬新材料科技股份有限公司、上海合晶硅材料股份有限公司等落户松江区的知名台企当日也与三所高校“牵手”。

根据协议，台企将作为高校学生实习实践基地为学生修读实践类课程提供方便，接受一定数量的学生并优先考虑台籍学生进行毕业实习、专业见习。高校也将根据自身办学特色、学科和人才优势，为台企提供智力支持。

素有“上海之根”美称的松江区，是长三角G60科创走廊策源地、上海先进制造业高地，也是上海打造具有全球影响力科创中心的重要承载区。这里拥有汇聚众多知名高校的松江大学城，也成为不少台资企业特别是高端制造业台企“登陆”的首选之地。

近年来，越来越多台湾青年学子选择在大陆求学、就业。目前，约有300位台湾大学生在松江大学城就读。如何助力台生职业生涯“开好头”，成了松江区政府、松江大学城和台企共同探讨的课题。

2019年，松江区人民政府台湾事务办公室在松江大学城启动“首届台湾学生暑期研习营”。7位台生分赴各大台企，完成了为期一个月的暑期实践，也收获了难得的“职场初体验”。

上海市人民政府台湾事务办公室副主任王立新表示，近年来出台的一系列惠台政策，为台湾青年来大陆、来上海学习、生活、发展事业提供了有力支持。高校与台企联手建立大学生实习基地，将为两岸大学生与台企互融互通搭建全新平台，也为台湾青年分享大陆经济发展红利提供更多机遇。（新华社记者 潘清）

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