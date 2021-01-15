白剑峰

国务院办公厅印发的《关于加快医学教育创新发展的指导意见》要求，把医学教育摆在关系教育和卫生健康事业优先发展的重要地位，立足基本国情，以服务需求为导向，以新医科建设为抓手，着力创新体制机制，分类培养研究型、复合型和应用型人才，全面提高人才培养质量，为推进健康中国建设、保障人民健康提供强有力的人才保障。

古语道：“人命至重，有贵千金。”医生是一个晚熟的职业，入职门槛高、培养周期长、成才难度大。尽管现代医学飞速发展，但人类对于生命的认知还有不少“盲区”，很多疾病无法从根本上治愈，需要医生终生探索和实践。因此，只有以最严苛的标准培养医生，才能体现对生命的尊重。

医学教育是卫生健康事业发展的重要基石。党的十八大以来，我国医学教育蓬勃发展，为卫生健康事业输送了大批高素质医学人才。尤其是在新冠肺炎疫情防控中，广大医务工作者发挥了重要作用。但是，面对疫情提出的新挑战、实施健康中国战略的新任务、世界医学发展的新要求，我国医学人才培养结构亟须优化、人才培养质量亟待提高、人才创新能力有待提升。

培养高质量的医学人才，必须着力优化人才培养结构。在抗击新冠肺炎疫情的大考中，我国医疗卫生服务体系暴露了一些短板、弱项和漏洞。其中，麻醉、重症、感染、儿科、公共卫生、全科医学等学科人才紧缺，成为一个突出而紧迫的问题。例如，由于一些医疗机构盲目追求经济效益，不重视麻醉、儿科等专业的建设，导致很多医学院校压缩招生规模，从而出现人才结构性短缺。今后，各级公立医疗机构应统筹考虑学科发展，绝不能盲目追求经济效益、淡化公益性质。在编制名额、薪酬待遇等方面，应主动向紧缺学科倾斜，让紧缺人才拥有更广阔的职业前景。又如，由于长期存在“重治疗轻预防、重专科轻全科”的倾向，导致全科医学、公共卫生等专业招生困难，人才供给相对不足。为此，《意见》提出，加快培养“小病善治、大病善识、重病善转、慢病善管”的防治结合全科医学人才。系统规划全科医学教学体系，3年内推动医学院校普遍成立全科医学教学组织机构，加强面向全体医学生的全科医学教育。

培养高质量的医学人才，必须着力提升人才培养质量。近年来，我国院校培养的医生数量快速上升，但培养质量参差不齐，与人民群众的健康需求不相匹配。今后，我国将提高入口生源质量，积极采取措施吸引优质生源报考医学专业。同时，夯实高校附属医院医学人才培养主阵地，围绕人才培养整合优化临床科室设置，设立专门的教学门诊和教学病床，着力推进医学生早临床、多临床、反复临床。院校医学教育的任务是培养合格的医学毕业生，而医学毕业生成长为合格的临床医师，则需要经过住院医师规范化培训等毕业后医学教育的进一步“打磨”。目前，我国接受住院医师规范化培训的学员身份各异，薪酬待遇尚无全国统一的标准。作为“准医生”的住培学员，因身份不同而获得不同的薪酬待遇。针对这一现象，《意见》提出“两个同等对待”：面向社会招收的普通高校应届毕业生培训对象培训合格当年在医疗卫生机构就业的，在招聘、派遣、落户等方面，按当年应届毕业生同等对待；对经住培合格的本科学历临床医师，在人员招聘、职称晋升、岗位聘用、薪酬待遇等方面，与临床医学、中医专业学位硕士研究生同等对待。这是住院医师规范化培训制度的重大突破，也是促进医学教育回归临床的有效措施。

健康所系，性命相托。医生素质关乎生命安全，医学教育关系民族未来。站在新的历史起点上，我国应加快培养一批医德高尚、医术精湛的人民健康守护者，夯实健康中国和教育强国的人才之基，努力为人民群众提供全方位全周期的卫生健康服务。

《 人民日报 》（ 2021年01月15日 19 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)