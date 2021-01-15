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甘肃省古浪县保障搬迁家庭学生入学 山里娃家门口就能上学

王梅梅  许吉年摄影报道
2021年01月15日08:38 | 来源：人民网－人民日报
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　　2020年11月18日，富源完全小学二年级的孩子们在上数学课。

　　搬迁以前的横梁村。资料照片

　　“我们现在的学校很漂亮，我非常喜欢！”2020年11月，就读于甘肃省古浪县黄花滩富源新村富源完全小学五年级的吕尚贤，忍不住向记者分享自己对校园的喜爱。

　　2018年，吕尚贤一家从古浪县南部山区的横梁乡横梁村搬迁到了黄花滩移民区。吕尚贤说，以前山区的教室比较简陋，一到冬天，遇上大风天气时教室里就很冷。搬到了黄花滩，他们一家住上了崭新的房子，喝上了干净的自来水，吕尚贤和弟弟来到了富源完全小学就读。

　　现在，教室宽敞明亮，校园干净整洁。学校还开设了音乐、足球、篮球等兴趣班，吕尚贤报名参加了篮球班。“每天学习之余可以和小伙伴一起训练打篮球，非常开心！”他说。

　　已从教近30年的何振燕老师，从古浪县山区的学校来到了富源完全小学任教，亲眼见证了搬迁带来的巨大变化。

　　“以前山里面的学校条件不好，道路很崎岖，娃娃们上学晴天一身土，雨天一身泥。现在搬下山来，就不一样了！娃娃们在家门口就能上学，很方便。”何振燕说，“学校里硬件设施也配备得相当好，老师也愿意来教学。教学质量不断提升，娃娃们上学更有精神头。”

　　古浪县自2012年启动实施易地扶贫搬迁工程以来，先后投资2.6亿元，在黄花滩移民区新建初级中学2所、小学12所、幼儿园14所，新增学位近1万个，保障了搬迁家庭的学生入学需求。随着移民区学校的建成，原山区60多所“袖珍”学校也得到调整，有效解决了山区教育资源分散问题，古浪县基础教育获得新发展。

　　《 人民日报 》（ 2021年01月15日 07 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)

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