张向阳

给予劳动力和人才归属感、获得感，真正实现事业留人、感情留人、待遇留人、制度留人，才能让人才成长和城市发展相得益彰

从2021年1月1日起，福建福州全面放开落户限制，实现落户“零门槛”，释放出吸引人才的强烈信号。不只是福州，自2020年以来，多个大中城市密集出台人才落户新政策。落户再“松绑”，引起广泛关注。

人才是发展最宝贵的资源。硬实力、软实力，归根到底要靠人才实力。城市吸引人才的热潮，体现了各地对于人力资源的高度重视，也折射出城市经济面临的发展课题。一方面，随着经济转型升级，一些产业特别是大数据、人工智能、高端装备制造等方面的技术技能人才缺乏，相关产业及其人才资源重要性凸显。另一方面，更多人才和劳动力意味着城市发展的潜力和动力。各个城市放宽放开落户限制，是户籍制度改革在既定方向上的进一步落实，也是适应经济结构和产业需求结构转型、不断增强城市区域经济竞争力的必然之举。

近年来，各地以降低落户门槛、提供购房补贴等优惠政策吸引人才，相继出台新政策，呈现出对象更加精细、涵盖范围更广的特点。从实践看，一些地方的落户政策之所以引起广泛关注，正在于结合本地的产业基础和优势，“量身定制”人才政策。比如，知名电商主播被认定为特殊人才引进落户上海，90后快递员获评杭州市高层次人才；再如，无锡全面取消了高校和职业院校毕业生、留学归国人员、技术工人等群体的落户限制；济南不仅全面放开高校毕业生落户限制，并且放开农业转移人口及其他常住人口落户城镇条件准入限制，对有在济南从业、居住生活意愿的居民，提供多渠道落户选择……从对学历型、高技能人才敞开怀抱，到全面放开、“零门槛”，各地落户新政涉及的人群范围越来越广，这对稳定就业、促进消费起到重要作用。

长远来看，劳动力和人才并非“一引了之”，放宽落户政策仅仅是吸引人才驻足的一个因素。有了政策，如何让劳动力和人才落得进、落得安心？对此，在降低门槛之外，不少城市的落户政策都有新探索。2020年，苏州发布人才新政，进一步聚焦产才融合发展，围绕人才国际化引领产业高端化，对原有政策全新升级；南京打造“海智湾”国际人才街区，“一揽子”解决人才落地发展、落户生活等各方面问题；重庆努力为引进人才的配偶（子女）就业、子女入学入托等提供便利服务……从注重突出细节到推进便捷举措，从提高服务水平到提升宜居程度，从吸引人才上的“快人一步”到礼遇人才上的“超常力度”，不少城市拿出了真招、实招、新招，解决劳动力和人才落户发展的后顾之忧，在留住人才、用好人才上做文章、下功夫。

栽下梧桐树，引得凤凰来。如今，各地吸引人才的竞争越是激烈，越要做好引进人才的配套和后半篇文章。各个城市既要根据自身特色，引进与地方产业发展方向、层次相适应的人才，让生产要素更好地满足产业发展的需要，更加有效释放人才的活力；同时也要以更立体更细致的服务，满足落户人口的各类公共服务需求，给予劳动力和人才归属感、获得感，真正实现事业留人、感情留人、待遇留人、制度留人，才能让人才成长和城市发展相得益彰。

《 人民日报 》（ 2021年01月15日 05 版）

(责编：郝孟佳、熊旭)