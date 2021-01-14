原标题：单霁翔获第七届会林文化奖

中国文物学会会长单霁翔发表获奖感言。北师大供图

第七届会林文化奖颁奖典礼13日在北京师范大学举行。中国文物学会会长单霁翔获本届会林文化奖。

该奖项自2015年设立，以北京师范大学资深教授黄会林的名字命名，每年表彰为中国文化国际传播事业做出重要贡献的中外人士各一位。本届会林文化奖的终评评委高峰表示，由于新冠肺炎疫情肆虐世界，第七届会林文化奖外国获奖者空缺。

北京师范大学资深教授黄会林介绍奖项由来。 北师大供图

清华大学国学研究院院长、第四届会林文化奖得主陈来宣读了评委会给单霁翔的颁奖词：单霁翔先生不遗余力地推动中国申报世界遗产的工作，使数十个遗产项目成功列入世界遗产名录，打开了中国文化遗产保护的新局面；孜孜不倦地向社会各界推广故宫文化，引进海内外优秀展览，使故宫成为国际友好交流的窗口。单霁翔先生为保护、传承和弘扬中华优秀传统文化和中国文化遗产倾注了全部心血与才智，取得了令人瞩目的成就。

67岁的单霁翔现场主动表示把30万元人民币奖金捐献给会林文化基金。他说，他将把获奖作为一个契机，继续努力把传统文化与时代对接，让优秀传统文化走近今天人们的现实生活。

87岁的黄会林表示，单霁翔先生为中国文化“立起来”“走出去”作出了杰出贡献。作为“第三极文化”的提出者，她希望海内外有识之士继续参与到中外文化交流与传播事业之中，架起中外文化交流的桥梁。

第七届会林文化奖提名征集去年11月启动，陆续收到各界提名候选人68位。其中，中国籍候选人40位，外籍候选人28位。（马海燕）

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