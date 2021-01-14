人民网北京1月14日电 新西兰教育部今天宣布，将针对多达1000名在新西兰攻读学士及以上学位的国际学生提供入境豁免，允许其从2021年4月开始分阶段回到新西兰继续完成学业。

据悉，此次豁免类别允许入境的学生须现持有或曾持有2020年有效签证，并曾在2019年或2020年在新西兰攻读学士学位及以上级别的学历课程，但因新冠疫情被迫中断其长期学习计划。同时，国际学生须自行办理相关签证手续，包括申请新的学生签证，并出具每年2万新西兰元的资产证明。

符合该入境豁免适用范围的新西兰高等教育机构，包括新西兰大学、理工学院、毛利大学和私立院校。同时，返回新西兰的国际学生将严格遵守新西兰政府管制下的隔离与检疫措施，包括须在政府特别安排的设施进行14天自费自我隔离。

新西兰各高等教育机构将完成学生身份确认与人选确定等事宜，并优先选择即将毕业的国际学生，学生无需自行申请入境豁免名额。符合条件的国际学生将从2021年4月起分批次返回新西兰，第一批国际学生为300名，剩余学生将在管制隔离与检疫措施条件允许的情况下，于2021年陆续返回新西兰完成学业。

新西兰教育部长克里斯·希普金斯（Chris Hipkins）说，“和过去9个月一样，严格的入境管控对于保护新西兰人免受新冠疫情侵袭以及确保新西兰公民及居民能够重返家园，仍然至关重要。我们将继续满足严格管理隔离设施的需求并迎接更多国际学生入境新西兰。”

新西兰教育国际推广局首席执行官格兰特·麦克弗森（Grant McPherson）表示，在谨慎管控下，允许小规模国际学生返新，是新西兰政府推出的国际教育“恢复计划”（Recovery Plan）的一部分。国际教育具有广泛的益处，国际学生为我们的课堂和社区带来了多元化视角，新西兰从中受益匪浅。同时，新西兰为学生提供能够适应未来世界的重要能力。

(责编：郝孟佳、申亚欣)