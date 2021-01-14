矿业与钢铁行业中外人文交流研究院揭牌（学校供图）

人民网北京1月14日电 日前，矿业与钢铁行业中外人文交流研究院（下称“研究院”）签约暨揭牌仪式在北京举行。研究院由教育部中外人文交流中心、北京科技大学联合共建，北京科技大学党委书记武贵龙担任理事长。

武贵龙表示，未来将充分发挥多学科、多部门协同优势，践行中外人文交流使命，并与教育部中外人文交流中心携手将研究院建设成为矿业与钢铁行业人文交流研究的交流平台和高端智库。

仪式上，教育部中外人文交流中心主任杜柯伟、北京科技大学校长杨仁树代表双方签署了合作协议。杜柯伟指出，研究院的成立，对促进矿业与钢铁行业中外人文交流具有深远意义，希望研究院今后将人文交流与合作理念融入对外交往各个领域，用以人为本、开放平等、尊重包容、交流互鉴、合作共赢、秉持正确义利观、实现可持续发展的人文交流理念，引领高校国际交流合作工作。

杨仁树指出，北科大正持续加快和扩大新时代教育对外开放工作。未来，研究院将依托学校优势学科，围绕矿业与钢铁行业特点与企业发展需求，打造集学术研究、决策咨询、技术服务、人才培训、人文交流和文化传承为一体的新平台，促进政府、高校、企业三方交流合作，推动科技之花结出人文交流之果。

“人文交流是人与人的交流、心灵与心灵的沟通，是以促进文明互鉴、民心相通和民间友好为目标的交流。”教育部中外人文交流中心副主任杨晓春在发言中表示，希望在未来的建设和发展中，研究院能提高政治站位、坚持成果导向、坚持创新思维，依靠北科大矿业与钢铁专业特色，持续拓展研究院特色发展道路。

当天，研究院举行了第一次工作会议。研究院常务副院长陈红薇就研究院前期筹备情况、运行管理模式、发展思路及长短期工作目标进行了汇报。此外，合作双方深入讨论了研究院的整体规划和工作机制等内容，并围绕智库研究、项目合作、科学研究、人文交流等方面明确了下一步重点工作计划。（李依环 实习生吴商羽）

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