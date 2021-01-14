人民网

首页

举报专区

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

人民在线 环球网 人民视讯 海外网 人民科技 人民视觉 人民网研究院 人民运营 人民智作 金报电子 人民棋牌 公开课
人民网>>教育>>滚动新闻

北科大成立矿业与钢铁行业中外人文交流研究院

2021年01月14日15:49 | 来源：人民网-教育频道
小字号

矿业与钢铁行业中外人文交流研究院揭牌（学校供图）

人民网北京1月14日电 日前，矿业与钢铁行业中外人文交流研究院（下称“研究院”）签约暨揭牌仪式在北京举行。研究院由教育部中外人文交流中心、北京科技大学联合共建，北京科技大学党委书记武贵龙担任理事长。

武贵龙表示，未来将充分发挥多学科、多部门协同优势，践行中外人文交流使命，并与教育部中外人文交流中心携手将研究院建设成为矿业与钢铁行业人文交流研究的交流平台和高端智库。

仪式上，教育部中外人文交流中心主任杜柯伟、北京科技大学校长杨仁树代表双方签署了合作协议。杜柯伟指出，研究院的成立，对促进矿业与钢铁行业中外人文交流具有深远意义，希望研究院今后将人文交流与合作理念融入对外交往各个领域，用以人为本、开放平等、尊重包容、交流互鉴、合作共赢、秉持正确义利观、实现可持续发展的人文交流理念，引领高校国际交流合作工作。

杨仁树指出，北科大正持续加快和扩大新时代教育对外开放工作。未来，研究院将依托学校优势学科，围绕矿业与钢铁行业特点与企业发展需求，打造集学术研究、决策咨询、技术服务、人才培训、人文交流和文化传承为一体的新平台，促进政府、高校、企业三方交流合作，推动科技之花结出人文交流之果。

“人文交流是人与人的交流、心灵与心灵的沟通，是以促进文明互鉴、民心相通和民间友好为目标的交流。”教育部中外人文交流中心副主任杨晓春在发言中表示，希望在未来的建设和发展中，研究院能提高政治站位、坚持成果导向、坚持创新思维，依靠北科大矿业与钢铁专业特色，持续拓展研究院特色发展道路。

当天，研究院举行了第一次工作会议。研究院常务副院长陈红薇就研究院前期筹备情况、运行管理模式、发展思路及长短期工作目标进行了汇报。此外，合作双方深入讨论了研究院的整体规划和工作机制等内容，并围绕智库研究、项目合作、科学研究、人文交流等方面明确了下一步重点工作计划。（李依环 实习生吴商羽）

(责编：李依环、申亚欣)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 呼叫中心

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065  |  网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号  |  网络出版服务许可证（京）字258号  |  京ICP证000006号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved