中央机关及其直属机构2021年度考试录用公务员8个非通用语职位外语水平测试大纲

★ 日语水平测试考试大纲

一、考试目的

考察报考者是否具备在中央机关从事外事有关工作所必需的日语专业知识和语言应用能力。

二、评价目标

1、掌握日本语能力测试N1和专业8级要求的日语词汇。

2、熟练掌握并应用日语语法。

3、对日语语言有一定的理解、推理及释义能力。

4、了解日本政治、经济、历史文化等方面基本情况。

5、对中国同日本双边交往和日本国情、社情、民情的掌握情况。

三、考试内容与试卷结构

考试形式为笔试，考试时间120分钟，总分100分。

试题由以下三部分组成：

1、词汇和语法40题

2、完形填空20题

3、阅读理解20题

四、答题要求

考试均采用客观性试题，要求报考者从每题所给的选项中选择一个最佳答案，或根据要求选择最佳搭配。报考者应在专用答题卡上作答，作在试卷上的答案一律无效。

★ 法语水平测试考试大纲

一、考试目的

考察报考者是否具备在中央机关从事外事有关工作所必需的法语专业知识和语言应用能力。

二、评价目标

1、掌握与中国及法语国家和地区相关的外交、经济、文化、历史、科技、社会生活、时事政治等领域常用法语词汇。

2、具备良好的法语语言功底，掌握法语基本语法规则、词语搭配和常用表达方式。

3、能较快读懂法语原文报刊各类文章，把握文章主要内容、观点和结构。

4、掌握基本的外事和时事有关知识。

三、考试内容与试卷结构

考试形式为笔试，考试时间120分钟，总分100分。

试题由以下三部分组成：

1、词汇和语法40题

2、完形填空20题

3、阅读理解20题

四、答题要求

考试均采用客观性试题，要求报考者从每题所给的选项中选择一个最佳答案，或根据要求选择最佳搭配。报考者应在专用答题卡上作答，作在试卷上的答案一律无效。

(责编：实习生（谢怡君）、熊旭)