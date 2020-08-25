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大学生返校高峰将至 高校防疫从校门到宿舍全覆盖

2020年08月25日08:26  来源：中国新闻网
 
原标题：大学生返校高峰将至 高校防疫从校门到宿舍全覆盖

　　进入八月下旬，伴随全国不少高校陆续迎来学生返校，校园内又重新热闹了起来。与往年不同，尽管与校园久别重逢后，同学们脸上难掩兴奋，但疫情之下，一系列严格的防控措施，让这个新学期的开学形式较为特殊。

　　8月24日，中国科学院大学迎来学生返校。 中新网记者 张尼摄

　　返校高峰期将至 各大学严查返校人员身体状况

　　24日上午10点，中国科学院大学的校门外已经有大量学生拎着行李前来办理返校相关手续。等候办理返校的学生们全部自觉佩戴好了口罩，同时保持着适当的间距。

　　依照该校此前部署，8月24日起，学校安排符合条件的京区培养单位(含校部院系、本科部)学生分类别、分批次有序返校返所。

　　记者在现场观察到，学校的入口处设有专用通道，学生要进行登记、消毒、测温等一系列流程后才可进入校园，而家长等校外人员则一律禁止入内。

　　据北京市教委新闻发言人李奕此前介绍，秋季开学将有60万大学生陆续来京。目前，每天大约有3000至5000名大学生返京。

　　根据目前整体掌握的各校返校计划来看，在北京，大学生返校峰值将出现在8月31日到9月6日，约20万人将在这周返校，预计9月6日返校人数最多，单日返校人数将达到5万人。

　　“每一位返校的京外学生都要做核酸检测。”李奕表示，“这项要求是从目前全国的整体防疫形势和学校整体防疫角度考虑的。”

　　从全国来看，北京以外，其他省份的一些高校也在近日相继迎来学生分批返校。

　　8月22日至9月11日，武汉大学学生分四批返校；8月22日至9月13日，中南财经政法大学学生分四个批次返校……

　　虽然返校时间有所差异，但消毒、测温、体征问询登记等程序几乎是所有高校的标配。

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(责编：郝孟佳、熊旭)
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