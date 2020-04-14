2020年研考复试如何安排？八问八答来了

人民网北京4月14日电（孙竞）教育部今天公布2020年全国硕士研究生招生考试国家分数线，并就做好2020年全国硕士研究生复试工作进行部署。疫情之下，研考复试如何安排？

1、2020年研考复试总体考虑是什么？

一是确保安全性，严格落实疫情防控要求，切实保障考生和涉考人员的生命安全和身体健康。二是确保公平性，无论采取何种复试方式，都必须严格复试组织管理，坚决维护国家教育考试公平公正。三是确保科学性，严格复试考核标准，坚持全面衡量、综合评价、择优录取，确保招生质量。

2、为什么不能取消复试？

研究生考试招生是国家选拔高层次专门人才的重要途径，复试是研究生招生考试的重要组成部分。复试可以有效考查考生的专业素养、科研创新能力和综合素质，是实现综合评价，择优录取的重要举措，是促进科学选才、提高招生质量的重要制度保障。

3、研考复试时间如何安排？

2020年研考复试时间由各招生单位统筹考虑当地疫情形势、应急响应级别以及复试工作量等，按照分区分级、精准防控、错时错峰、防止聚集的要求，综合研判自主确定。复试启动时间原则上不早于4月30日。各招生单位具体复试时间由相关招生单位自行公布。

4、研讨复试方式有哪些？

2020年研考复试方式由各招生单位根据学科特点和专业要求，在确保公平和可操作的前提下自主确定，可采取现场复试、网络远程复试、异地现场复试以及委托其他高校复试等。

5、如采取网络远程复试，如何保障公平？

考前要综合运用“两识别”(人脸识别、人证识别)、“四比对”(报考库、学籍学历库、人口信息库、诚信档案库数据比对）等措施加强考生身份审核，严防替考。考中要采取“一平台”（招生单位统一复试平台)、“三随机”(随机选定考生次序、随机确定导师组成人员、随机抽取复试试题）等方式加强复试过程监管，严防复试舞弊。招生单位认为有必要时，可对相关考生再次复试。入学后3个月内，招生单位要对所有考生进行全面复查。复查不合格的，取消学籍。

6、考生和涉考人员安全健康如何保障？

各地各招生单位要强化疫情防控措施，严格落实疫情防控工作要求，采取有效措施，降低人员密度，防止人员聚集。要做好人员排查、场地安排、卫生消毒等工作。要遵循错时错峰工作要求，不同学院、不同专业要分时、分批有序安排复试。要制定复试期间突发事件应急预案，提前做好应对准备。

7、考生如何了解复试相关工作信息？

各地各招生单位要畅通考生联系咨询通道，安排专人受理考生咨询，及时为考生答疑解惑。采取远程复试的，要加强对考生参加远程复试工作的指导，向考生详细介绍有关软件平台使用办法、复试流程和相关要求等。省级教育招生考试机构要及时做好有关信息发布工作，方便考生查询阅知。4月26日至30日，教育部将在“中国研究生招生信息网”组织举办“2020年研考招生复试网上咨询”活动，各招生单位要安排专人在线解答考生咨询。

8、对家庭经济困难等特殊群体考生如何支持帮助？

各地各招生单位要强化人性化关怀和个性化安排，积极采取有效措施，加强对贫困地区考生、残疾考生等特殊群体的关爱帮扶。对于不具备远程复试条件的考生，招生单位要进行技术兜底保障，根据考生申请积极协调生源所在地省级教育招生考试机构提供必要合理的支持和帮助。

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(责编：孙竞、熊旭)