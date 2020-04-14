教育部公布2020年全国硕士研究生招生考试国家分数线

人民网北京4月14日电（孙竞）教育部今天公布《2020年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》（国家分数线），就做好2020年全国硕士研究生复试工作进行部署。

通知明确，各招生单位要因地因校制宜，自主确定复试办法。复试时间由各招生单位统筹考虑当地疫情形势、应急响应级别以及复试工作量等，按照分区分级、精准防控、错时错峰、防止聚集的要求，综合研判自主确定。复试启动时间原则上不早于4月30日。复试方式由招生单位根据学科特点和专业要求，在确保公平和可操作的前提下自主确定，可采取现场复试、网络远程复试、异地现场复试以及委托其他高校复试等。

为方便考生及时、准确了解各招生单位复试办法和要求，4月26日至30日，中国研究生招生信息网将组织举办“2020年研考招生复试网上咨询”活动，届时相关招生单位将在线解答考生咨询。“全国硕士生招生调剂服务系统”将于5月20日左右开通，有调剂意愿的考生，可及时登录调剂系统和招生单位网站，查询招生单位调剂工作办法、计划余额等相关信息，按要求填报调剂志愿。

2020年全国硕士研究生招生考试

考生进入复试的初试成绩基本要求

(学术学位类)

2020年全国硕士研究生招生考试

考生进入复试的初试成绩基本要求

(专业学位类)

(责编：孙竞、熊旭)