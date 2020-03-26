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江西学生明天同上一堂战“疫”课 收看指南发布

秦海峰

2020年03月26日13:56  来源：人民网-江西频道
 

连日来，国内新冠肺炎疫情防控形势持续向好，生产生活秩序加快恢复。

疫情，是对国家治理体系和治理能力的一次大考，也是对广大青少年学生的一次认知历练。疫情防控工作涌现的感人案例和生动故事，为学生们提供了丰富、鲜活的社会课堂素材。“停课不停学”，3月27日14：30，人民网将联合中共江西省委教育工委、江西省教育厅共同推出“同上一堂战‘疫’课江西专场”活动，请江西全省大学生和初高中学生共同聆听。

本次江西专场课程，邀请了南昌航空大学党委书记、教授郭杰忠，南昌大学党委副书记、教授黄恩华，全国人大代表、南昌大学第一附属医院院长张伟，江西师范大学党委宣传部部长、马克思主义学院院长、教授周利生作为主讲嘉宾，复旦大学附属华山医院感染科主任、党支部书记、博士生导师张文宏，滴滴出行董事长兼CEO程维作为特约嘉宾。6位“老师”将以“疫情防控彰显制度优势”“我从防控一线来”“战疫之中话成长”“不负韶华 在大战大考中谱写青春之歌”“疫情防控有秘诀”“让我们一起与时间赛跑”等为主题，和同学们共同交流学习。

江西全省大学生和初高中学生，及其他感兴趣的各界群众，均可通过人民智云客户端、人民视频客户端、领导留言板客户端、咪咕视频客户端、人民网微信公众号、学习大国微信公众号、人民网江西频道微信公众号、强赣排行榜微信公众号等平台收看江西专场课程。

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(责编：孙竞、熊旭)
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