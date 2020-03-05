教育部：全力促进高校毕业生就业  拓宽毕业生升学渠道

人民网北京3月5日电 据教育部网站消息，3月4日，教育部印发《关于应对新冠肺炎疫情做好2020届全国普通高等学校毕业生就业创业工作的通知》（以下简称《通知》），就进一步指导推动各地各高校积极应对新冠肺炎疫情，开展网上就业服务、拓宽就业和升学渠道、强化就业困难帮扶等工作，作出部署安排。

《通知》指出，要创新推进网上就业服务。利用部、省、校就业网络以及社会招聘网站，联合举办“2020届高校毕业生全国网络联合招聘—24365校园招聘服务”活动（24小时365天招聘活动），严格信息审核，确保招聘单位及岗位信息真实准确。推出一批线上就业创业精品课程、就业网站信息和就业政策汇编。鼓励通过网络实现人岗信息精准推送、网上面试、网上签约。

《通知》要求，要拓宽毕业生就业和升学渠道。教育系统要会同有关部门组织好“特岗计划”等基层项目，引导毕业生到基层、到现代农业、社会公共服务等领域就业创业。开展精准宣传动员和重点征集，引导高校毕业生参军入伍。招录更多高校毕业生到急需教师的高中和幼儿园任教。扩大今年硕士研究生招生规模，主要向国家战略和民生领域急需的相关学科和专业学位类别倾斜，向中西部和东北地区高校倾斜。扩大今年普通高等学校专升本规模，主要由职业教育本科和应用型本科高校安排面向产业升级和改善民生急需的专业招生。

《通知》强调，要关爱和帮扶就业重点群体。针对当前就业形势和疫情影响，加强对毕业生的思想教育和就业心理辅导，对建档立卡贫困家庭、身体残疾等毕业生实行“一人一策”分类帮扶。强化湖北等重点地区和重点群体就业帮扶，扩大“特岗计划”在湖北高校招募规模，更大力度扩大湖北省普通高校专升本招生计划，举办湖北省高校和湖北籍毕业生专场网上招聘活动。

《通知》要求，要提升就业管理服务水平。坚决反对任何形式的就业歧视，严密防范招聘陷阱等不法行为，维护毕业生就业权益。各高校要严格遵守就业签约工作“四不准”要求，确保数据真实准确。适当延长毕业生择业时间，毕业生可按规定将户口、档案在学校保留两年，学校要为离校未就业毕业生持续提供就业服务。

《通知》最后强调，各地各高校要强化担当，加强组织领导。各省级教育部门要加强工作部署和对高校的督导检查，会同有关部门制定稳定高校毕业生就业的政策措施。各高校要认真落实“一把手”工程，精心组织就业指导和就业服务活动，全力促进高校毕业生就业。

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(责编：白宇、岳弘彬)