人民网“万企千校”就业服务平台@874万高校毕业生

人民网北京2月26日电 每年3月、4月都是高校应届毕业生春季招聘的黄金期。一场突如其来的疫情，打破了今年春招的正常节奏，也让很多面临毕业求职的大学生纷纷感叹：“我太难了！”

教育部数据显示，2020届高校应届毕业生将达到874万人，创历史新高。日前，人社部、教育部等五部门也联合印发通知，鼓励高校和用人单位利用互联网进行供需对接，实行网上面试、网上签约、网上报到。目前防控疫情进入关键阶段，为助力保障毕业生平稳顺利找到好工作，人民网通过人民智云APP推出“万企千校”全国大学生就业服务平台，为企业与高校提供“云端见”一站式就业对接服务，以有效纾解企业用工荒与高校毕业生求职难的困局。

人民网“万企千校”全国大学生就业服务平台提供“一键通”“空中宣讲会”“云互动”等特色信息服务。“一键通”将全面立体呈现企业招聘需求、品牌文化等，并“直达”企业简历填报和接收系统，为大学生就业求职提供一站式服务，帮助高校毕业生第一时间掌握最新的招聘信息。平台将充分利用5G技术，实现跨地域高清直播，为企业、高校、行业、地区提供“空中宣讲会”专场服务。毕业生不出门即可参与宣讲会，并与企业招聘负责人实现“云互动”。目前平台可提供单场超10万人同时在线的“空中宣讲会”直播，并根据各地需求，同步直播多个“空中宣讲会”。

此外，平台还将充分发挥人民网媒体传播矩阵优势，广泛宣传和助推就业资源对接，联动企业、高校及地方政府，在特殊时期进一步助力大学毕业生顺利就业。

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(责编：李依环、熊旭)