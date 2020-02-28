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教育部：强化湖北地区高校毕业生帮扶 将举行专场网上招聘

2020年02月28日12:24  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京2月28日电（孙竞）今天上午，国务院联防联控机制举办新闻发布会，介绍鼓励企业吸纳高校毕业生、农民工就业相关政策有关情况。教育部副部长翁铁慧表示，做好特殊群体的就业工作，特别是大学生当中的特殊群体，是高校毕业生就业工作守初心、兜底线、防风险的重要内容。教育部将采取以下几方面的措施：

首先是着力强化重点群体的帮扶。教育部将全面掌握建档立卡贫困家庭，身体残疾等特殊的大学毕业生的情况，实行分类帮扶和“一人一策”的动态服务，优先推荐就业岗位。

“教育部历来高度重视这些大学毕业生的就业，他们的就业率高于全国平均水平。当然今年情况特殊，困难叠加，所以我们会把这些学生信息梳理好，对他们进行“一对一”的帮扶，一定要让他们毕业时能够有合适的去向、合适的岗位。”翁铁慧说。

二是强化湖北地区高校毕业生帮扶。与其他地区高校毕业生相比，湖北籍的学生尤其是武汉籍的毕业生更加特殊，受疫情影响，返校复学的时间会更晚一些。这些学生不仅在湖北高校，也分布在全国各地。教育部要求全国各高校更加人性化地做好工作，为这些学生特别是毕业生就业做好精准服务。

翁铁慧提到，毕业前，学生还有毕业论文要撰写，毕业实验有些数据还没有收集完，这都是非常现实的困难，所以我们一定要创造条件。教育部发文，今年研究生毕业答辩、学位审核适当可以延长时间，特别是对湖北籍、武汉籍的学生，过去学位委员会一般在夏季7月份左右审定一次，现在要求各学位授予单位可以增加学位委员会开会的次数，分期分批认定学位授予。

同时，今年湖北高校尤其武汉高校所有在校学生返校复学时间也可能更晚，教育部将在就业、毕业等方面加大政策的倾斜力度，比如在特设岗位计划、中央基层项目、研究生招生计划、普通高校专升本招生计划等方面给予更多的倾斜。

翁铁慧介绍，教育部还将面向湖北高校以及湖北籍学生举行专场网上招聘活动，现在正在筹备。同时，积极协调用人单位，能够延长招聘时间，推迟体检时间，推迟签约录取，让湖北籍的学生和在湖北高校的毕业生能够安心。

最后，加强对所有毕业生的服务保障。对7月份还没有落实工作单位的高校毕业生，可以按照规定将户口档案在学校保留两年。

“这个政策并不是新的政策，今年重申以后要督察落实，如果学生离校之前没有找到工作的，一定要保留好，为学生服务好，让他们能够安心继续寻找合适的工作。两年内落实单位的毕业生，我们要求高校按照应届毕业生身份帮助办理就业手续。”翁铁慧说。

相关阅读：人民网大学生就业服务平台@874万高校毕业生

(责编：孙竞、熊旭)
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