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教育部启动24小时全年网络校招活动 提供80余万岗位信息

2020年02月28日12:01  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京2月28日电（孙竞）今天，教育部启动“2020届高校毕业生全国网络联合招聘——24365校园招聘服务”活动，为高校毕业生提供每天24小时全年365天的网上校园招聘服务，毕业生可登陆活动平台（www.ncss.cn）及各有关网站专栏参加求职招聘。

此次活动由教育部高校学生司指导，教育部全国高等学校学生信息咨询与就业指导中心主办，教育部大学生就业网（新职业网）、各省级高校毕业生就业网承办，前程无忧、智联招聘、BOSS直聘、中华英才网、猎聘网等五家社会招聘网站协办。

据教育部介绍，新职业网负责管理统一的“24365校园招聘服务”活动平台，五家社会招聘网站在各自平台开辟“24365校园招聘服务”专栏，初期预计提供就业岗位信息80余万条。为维护高校毕业生就业权益，参与活动的各招聘网站向社会郑重承诺，将建立严格的信息审核机制，确保招聘单位和岗位信息真实有效。

当前，正值2020届高校毕业生求职关键时期，此次全国网络联合招聘活动，是教育部推出的优化就业信息服务、拓宽就业渠道等多项稳就业、促就业措施之一。近期，教育部还将会同有关部门、行业、地方等，举办战略新兴产业、电子商务行业、重点领域等18场网络招聘，累计共为2020届全国高校毕业生举办30场大型网上招聘活动。

相关阅读：人民网大学生就业服务平台@874万高校毕业生

(责编：李依环、熊旭)
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