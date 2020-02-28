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教育部：今年硕士生招生规模预计增加18.9万

2020年02月28日11:18  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京2月28日电（孙竞）今天上午，国务院联防联控机制举办新闻发布会，介绍鼓励企业吸纳高校毕业生、农民工就业相关政策有关情况。教育部副部长翁铁慧表示，扩大今年硕士研究生的招生和专升本的规模，是党中央、国务院统筹考虑我国经济社会发展大局，立足当前、着眼长远，作出的一项重大的战略决策。教育部将从三个方面抓好有关工作的落实。

首先，科学确定分校招生规模的方案。教育部在国家发展改革委等相关部门的大力支持下，综合考虑经济社会发展需求、财政支撑的情况，以及高校办学条件等因素，精准测算全国现在有44万左右的研究生导师、1.2万个硕士研究生学位授予点，尤其是近年来新增2000多个硕士点的培养能力和承载能力，科学确定分校招生的规模，重点向中西部地区和东北地区的高校倾斜。

“今年我们基本做了一个测算，扩大硕士研究生招生的规模同比比去年可能会增加18.9万，同时扩大普通高校专升本的规模，同比争取增加32.2万人。接下来，我们分省分校的方案在贯彻落实当中是非常重要的，而且要科学施策，根据培养能力，在确保培养质量的前提下，确定分校招生规模方案。”翁铁慧说。

二是重点投放服务国家战略和社会民生急需领域。研究生计划增量，重点投向临床医学、公共卫生、集成电路、人工智能等专业，而且以专业学位培养为主，以高层次的应用型人才专业学位为主。专升本的计划增量，将投向职教本科和应用型本科，主要向这些学校增加名额，向预防医学、应急管理、养老服务管理、电子商务等专业倾斜。

三是会严把招生和培养的质量关。教育部将指导各有关招生单位以质量为核心，严格招生培养管理，扩招以后必须要高质量完成招生和培养任务。

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(责编：李依环、熊旭)
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