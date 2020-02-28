人民网>>教育>>本网原创

翁铁慧：拓展渠道是今年高校毕业生就业工作的关键

2020年02月28日10:44  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京2月28日电（孙竞）今天上午，国务院联防联控机制举办新闻发布会，介绍鼓励企业吸纳高校毕业生、农民工就业相关政策有关情况。教育部副部长翁铁慧表示，要真正妥善做好今年高校毕业生的就业工作，拓展就业渠道还是最关键的，要有岗位、有渠道，这是基础。教育系统将会同有关部门在下面五个方面拓宽就业渠道：

第一，面向国家战略。虽然新冠肺炎疫情对就业市场造成了比较大的冲击，但是新动能的发展和传统动能的改造升级蕴藏了大量的就业机会。教育部将积极鼓励毕业生到国家重大工程、重大项目、重要领域就业。

“这在原来的渠道上占有一定比例，但是我们觉得还不够高，我们还想继续在这方面加大力度，相信疫情过了以后，国家战略需要高校毕业生人才。”翁铁慧说。

第二，扩大重点领域的招聘。鼓励各地加大重点领域招聘，比如中小学的教师，特别是急需教师的高中和幼儿园。翁铁慧提到，高考改革以后，高中教师结构性缺乏，需要开辟更多这样的岗位。同时还要落实应届公费师范生全部入编入岗，今年将会重点督察。

第三，引导基层就业。基层是青年人成长成才的大学校，也是吸纳毕业生就的主阵地，教育部门将继续实施好农村教师特岗计划，配合有关部门继续组织实施好大学生村官、三支一扶、西部计划等基层就业项目。同时，会同有关部门出台优惠政策，鼓励中小微企业吸纳大学生就业。

“中小微企业是大学生就业的主阵地，我看了看前三年的情况，前三年差不多有六成的就业大学生是到中小微企业去的。人社部门以及其他部门为中小微企业的发展创造了条件，给了很多的保护，这也是党中央、国务院的决策，把这些政策落实好，会对今年大学生就业有极大的支撑和帮助作用。”翁铁慧特别强调。

第四，鼓励入伍参军。配合中央军委国防动员部通过优化指标分配，提前体检等举措，征集更多的应届毕业生。每年国家征兵超过一半是大学生，今年这方面继续增加。同时，主要向毕业生倾斜，更大力度鼓励毕业生参军入伍。

第五，丰富新就业形态。目前我国新就业形态发展迅速，其中含有大量的像服务预定、技术开发、内容付费等新的就业形式。教育部将鼓励毕业生到这类生产性、生活性服务业以及民生急需的教育、医疗、养老等领域就业创业。

相关阅读：人民网大学生就业服务平台@874万高校毕业生

(责编：李依环、熊旭)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 

相关专题

推荐阅读

报告：60%的儿童参与课外班 平均年花费9211元 日前，《中国儿童发展报告（2019）——儿童校外生活状况》在京发布。报告显示，儿童参与课外班日常化，课外班已成为校外生活的重要组成部分。 【详细】

原创报道|

8类“校闹”将受严惩 五部门发文保障学校安心办学 教育部、最高人民法院等五部门联合印发《关于完善安全事故处理机制 维护学校教育教学秩序的意见》，构建起治理“校闹”的制度体系，为学校安心办学提供保障。 【详细】

原创报道|
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved