翁铁慧：拓展渠道是今年高校毕业生就业工作的关键

人民网北京2月28日电（孙竞）今天上午，国务院联防联控机制举办新闻发布会，介绍鼓励企业吸纳高校毕业生、农民工就业相关政策有关情况。教育部副部长翁铁慧表示，要真正妥善做好今年高校毕业生的就业工作，拓展就业渠道还是最关键的，要有岗位、有渠道，这是基础。教育系统将会同有关部门在下面五个方面拓宽就业渠道：

第一，面向国家战略。虽然新冠肺炎疫情对就业市场造成了比较大的冲击，但是新动能的发展和传统动能的改造升级蕴藏了大量的就业机会。教育部将积极鼓励毕业生到国家重大工程、重大项目、重要领域就业。

“这在原来的渠道上占有一定比例，但是我们觉得还不够高，我们还想继续在这方面加大力度，相信疫情过了以后，国家战略需要高校毕业生人才。”翁铁慧说。

第二，扩大重点领域的招聘。鼓励各地加大重点领域招聘，比如中小学的教师，特别是急需教师的高中和幼儿园。翁铁慧提到，高考改革以后，高中教师结构性缺乏，需要开辟更多这样的岗位。同时还要落实应届公费师范生全部入编入岗，今年将会重点督察。

第三，引导基层就业。基层是青年人成长成才的大学校，也是吸纳毕业生就的主阵地，教育部门将继续实施好农村教师特岗计划，配合有关部门继续组织实施好大学生村官、三支一扶、西部计划等基层就业项目。同时，会同有关部门出台优惠政策，鼓励中小微企业吸纳大学生就业。

“中小微企业是大学生就业的主阵地，我看了看前三年的情况，前三年差不多有六成的就业大学生是到中小微企业去的。人社部门以及其他部门为中小微企业的发展创造了条件，给了很多的保护，这也是党中央、国务院的决策，把这些政策落实好，会对今年大学生就业有极大的支撑和帮助作用。”翁铁慧特别强调。

第四，鼓励入伍参军。配合中央军委国防动员部通过优化指标分配，提前体检等举措，征集更多的应届毕业生。每年国家征兵超过一半是大学生，今年这方面继续增加。同时，主要向毕业生倾斜，更大力度鼓励毕业生参军入伍。

第五，丰富新就业形态。目前我国新就业形态发展迅速，其中含有大量的像服务预定、技术开发、内容付费等新的就业形式。教育部将鼓励毕业生到这类生产性、生活性服务业以及民生急需的教育、医疗、养老等领域就业创业。

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