翁铁慧：今年高校毕业生874万人 尽最大努力拓宽就业渠道

人民网北京2月28日电（孙竞）今天上午，国务院联防联控机制举办新闻发布会，介绍鼓励企业吸纳高校毕业生、农民工就业相关政策有关情况。教育部副部长翁铁慧表示，今年全国普通高校毕业生874万人，就业工作原本压力就不小，加之突发疫情影响，毕业生就业压力增大。

翁铁慧介绍，教育部把毕业生就业摆在突出位置，与有关部门一起尽最大努力拓宽就业渠道、增加升学机会、开展精准指导服务。目前将要积极推进的重点工作主要是以下四个方面：

一是最大限度增加就业机会。教育部与人社部一起着力稳住大学生就业岗位基本面。除此以外，重点加大基础教育、基层医疗、社区服务等领域招录。加大政策倾斜，鼓励更多应届毕业生参军入伍。教育部还会同有关部门实施好大学生基层就业的各类项目，鼓励更多高校毕业生面向基层就业。

二是拓展毕业生升学深造渠道。根据党中央、国务院决策部署，综合考虑高校办学承载能力，同时考虑支撑国家战略所需学科、经济社会发展紧缺专业等因素，在保证研究生培养质量的前提下，着力扩大今年硕士研究生招生规模。同时，结合职教本科、应用型本科类别学校的建设，围绕社会服务管理新业态发展等对一线技术人才的需求，积极扩大普通高校专升本的规模。

三是多种途径开拓招聘渠道。教育部已经与有关行业主管部门举办了12场网上大型招聘活动，已经在筹备的还有18场全国性的活动。教育部同时要求各省市各高校大力增加紧贴区域经济社会发展需求、专业匹配度高的岗位来进行网络招聘会。除了各级政府和学校以外，教育部还寻求与社会招聘网站合作，已遴选了5家规模大、岗位与毕业生匹配度高的企业，他们将开辟校园招聘专区，而且全部免费为大学毕业生提供高质量服务。考虑到毕业生对用人单位可信度的关切，教育部要求这些企业严格审核岗位信息，确保真实可靠准确。教育部今天正式推出“24365全天候网上校园招聘”服务，每天24小时、全年365天服务不打烊。

四是更加精准提供指导服务。教育部要求每所高校必须关心关爱每一位毕业生，要求学校就业指导教师和辅导员，甚至所有的硕士生、博士生导师都要密切关心每一位毕业生的毕业和就业工作，要求以“一人一策”等方式加强个性化指导，尽最大的努力向毕业生推荐符合其个人特点的岗位。教育部还将积极引导毕业生找准职业定位，合理调整预期，希望每个人尽快找到合适自己的岗位。

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