用最美的青春庆祝新中国成立70周年

与国庆有关的活动，历来都少不了广大青年人的参与。那些闪光并欢愉着的日子，成为代代中国人最深切的红色记忆。

今天，我们为您拾取了北京高校的青年们在国庆庆典中的部分记忆。

“90后”幕后英雄：“三天两夜”中队长

金雨浩（左二）在群众游行前等候（清华大学供图）

在庆祝新中国成立70周年的系列活动中，清华大学承担着十分光荣而重要的任务，总计有4200余名师生参与群众游行、广场合唱、广场联欢、志愿者服务和后勤保障、彩车设计、景观设计等各方面任务。他们中有的人，身在现场，只能“隔一墙听完阅兵”；有的人一直在方阵身后，做好物资保障，甚至提前一晚到长安街为方阵看护物资......

“90后”金雨浩刚留清华大学工作，就被临时任命为“伟大复兴”方阵特别中队中队长，接到了三天两夜后带领50余位师生走上长安街的艰巨任务。

十年前，刚入学的金雨浩，是“八天七夜”走上长安街故事中的一员；十年后，再次得知自己可以在国庆走上长安街的惊喜的时间，被缩短到“三天两夜”。

“队伍中，有大队的替补队员，有日常为方阵保障后勤的工作人员，还有主动把机会让给同学的大队政委。有人单是听到天安门现场的音乐，便瞬间泪目。”回忆起来，金雨浩依旧感怀于这份“一个都没少”的情谊。

金雨浩的一项重要工作，是为全体师生办理入场证件。“自己一个动作的失误，可能会让同学错过一生一次的机会，压力很大。”

“我一直想给孩子树立一个榜样，告诉他妈妈要参加一个特别光荣的任务，若干年后宝宝长大，我可以讲这些故事，这是我们血液中可以传承的骄傲！” 第一批证件办理后，生命学院一位没能办下证件的博士后妈妈，发来一封言辞恳切的信。

为大家争取每一个能够上场的机会，金雨浩在纪律性和人情味间寻找共鸣点。直到现在，他的聊天记录都没舍得删。那位妈妈，和方阵中发自内心希望参与庆典的师生，都如愿以偿。

一次走过长安街，一生难忘家国情

左起分别是方淳平、徐紫微、李倩雯（中国传媒大学供图）

“飒爽英姿五尺枪。曙光初照演兵场。中华儿女多奇志，不爱红妆爱武装。”国庆当天，来自中国传媒大学的徐紫微、李倩雯，方淳平作为民兵方阵的一份子，接受了党和人民的检阅。

从校园走向阅兵场，从零基础训练成“走百米不差分毫，走百步不差分秒”。她们整齐划一、漂亮利落的动作的背后，是无数的辛苦和汗水。

到达训练基地的那天，三个女孩换上训练基地的统一服装，就在那一刻，长达七个月的方阵训练和选拔正式拉开帷幕。

1500余人报名，800余人参训，352人最终上场，想要最终走过天安门，要经过艰辛的训练和层层的筛选选拔。徐紫微、李倩雯、方淳平几乎每天训练十个小时，一周训练六天以上。她们将这样的训练模式调侃为“5+2，白加黑”：五天训练，两天加训，而且白天黑夜都得练。

训练时间长是一个方面，强度大又是另一个方面。训练大营中，女民兵方队最早出操、最晚收操，军姿一战就是一个多小时，她们每天还要穿着高跟鞋步行2万步，单腿站立5个小时......这一系列严格的训练考验着她们的身体和意志，带伤受训更是家常便饭。方淳平在回忆训练的时候说：“训练最累的时候，晚上回到宿舍，刚刚碰到枕头就睡着了，被子都没铺开，只能在半夜被冷醒。”“这不是夸张，这是事实。”一旁的徐紫微笑着肯定。

辛苦没有白费，三位姑娘无一人掉队。十月一日凌晨六点，大巴载着她们准时到达天安门。

激动、兴奋、紧张，徐紫微将自己的心情概括成三个词。当欢呼声从四面八方涌来，那种无与伦比的大场面让人全身振奋不已。而对于李倩雯来说，整个方阵在她心中只剩下三个元素：斜线、标齐和对正，脑子里只来得及检查自己有没有好好站在队列里，让远处的人看见一条整齐的直线。“过天安门时还想着要好好看看身边盛大的景象，但直到最后喊出‘向前看，一、二’，才发现自己已经走过阅兵场了。”

一回到阅兵村，徐紫微就按捺不住激动的心情，一个人跑去食堂看电视，在队伍中寻找自己的身影。女民兵方阵的镜头只有30秒左右，但她在食堂坐了整整两个小时。她说：“从徒步方队到仪仗队，一个个方阵看，看到我们方阵那30秒的时候，我觉得自己没有辜负大家的期望，更没有辜负祖国的期望。我更加热爱我的祖国，我为那面五星红旗感到无比骄傲。”

父女同上阵 梦圆家国情

刘宝全跟女儿刘惠文（中国石油大学（北京）供图）

在中国建筑一局（集团）有限公司工作的父亲刘宝全跟女儿中国石油大学（北京）经济管理学院2018级本科生刘惠文，分属不同的单位却同属8号方阵，分别是不同的身份但却同时代表着产业工人、石油学子去阐释“艰苦奋斗”的深刻内涵，分别站在不同的方阵点位却拿着同样的小红旗做着同样的动作共同为祖国献上祝福。

7月21日，中国石油大学（北京）师生以及北京市国资委、市委农工委职工一起参加8号方阵的第一次10公里拉练。

临近集合时间，正在赶往训练场地的刘惠文手机噔噔地响，一张满是绿草，带有一点红色建筑影子的照片出现在她眼前。她还来不及思索这是哪里，爸爸又发过来几个大字：中国石油大学！她惊讶地瞪大了双眼思考：“难道老爸也来我们学校训练了？我们在同一个方阵？”她甚至有点不敢相信这件事。

父亲也是在下车后看到了“中国石油大学”的校门，才知道自己竟然来到女儿正在就读的大学参加训练。

意外！惊喜！

此次群众游行约有10万人，而8号方阵只有2200多人，缘分却促使父女俩人成为了同一方阵的成员。

第一次从天安门前走过的合练结束后，父女俩兴奋地互通了电话。

电话中父亲对女儿说道：“感受到了吗？我们的国家是多么强大！阅兵和群众游行，也正是中国综合国力的体现，放眼世界，中国在国际上的话语权也越来越有分量。”

“是的，我太激动啦！爸，作为中国人真的很幸福！”

刘惠文激动地说：“我感受到自己从内心深处想要竭尽全力强烈地表达的振奋和自豪——欢呼喝彩、呐喊祝福、跳跃助威。我深深感受到祖国的强大凝聚力，我爱中国！身为中国人我感到自豪！”

她告诉我们，当方阵从天安门前走过，所有人都沸腾了，每个队员用欢呼声和呐喊声表达工人和农民的豪情和风采，喜悦和激动都在这一刻完完全全地迸发出来，每个胸怀爱国之情的华夏子孙都热泪盈眶。

刘惠文说，这次国庆游行训练让她真正地将爱国的情感内化于心、外化于行。父母从小教育她要爱祖国、爱人民，如今埋藏在她心底的爱国情完全被激发，对于祖国早已经不再是“应该爱”，而是“真心爱”。她说，“修身、齐家、治国、平天下”，作为石油学子、当代大学生，应当坚定理想信念，践行社会主义核心价值观，传承“实事求是，艰苦奋斗，爱国奉献，开拓创新”的石大精神，为中华民族的伟大复兴贡献自己的力量。

(责编：实习生(赵异慧)、何淼)