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单靠教材活？校园书店说“不”

2019年10月17日09:00  来源：北京日报
 

北京语言大学梧桐书坊。

京师品阅书店。

教育部今年出台支持高校校园实体书店发展的指导意见，提出将加强校园实体书店的建设规划和扶持力度。那么，校园书店日子究竟过得怎么样？记者近日走访了本市多家校园书店，发现校园书店生存状况参差不齐，有的固守传统，有的寻求突破，但无论怎样，校园书店的转型期已经到来。

靠教材生存，单一模式不好过

教材几十年来都是校园书店的生命线，但这棵救命稻草如今越来越难以抓牢。

中国地质大学（北京）的校园书店是在图书馆内，但书店的黄金位置早已让位给配镜专柜、手机修理专柜，还有为学生们办理电话卡的四张桌子。

书店没有挂牌，在一层最里面，占据大约15个书架。书店负责人说，地质大学有本科生12000人左右，学生人数本身就不多，而且买书的学生比从前少，书店生存并不容易。他说，这家校园书店已有20年历史，是学校的三产单位，“原本书店面积有100多平方米，这些年陆续缩小面积，现在营业面积只有20多平方米。”

“我们这些书太独特，也太小众，发行3000册恨不得卖5年。”这位负责人说。而另据记者从学生中了解的情况，如今一套教材一般为两三百元，贵的大约要500元，一些学生并没有选择购买新书，而是采取复印或从学校跳蚤市场淘旧书等方式，为自己省下购书费。一位学生说：“曾经有一个班31人，就买了一套教材，其余30套都是复印的，当时我直接看傻了眼。”据调查，学生们之所以有如此选择，一是因为不少学生毕业后从事的职业或与专业没有任何关系，二是图书价格并不便宜。

明德书店（北京科技大学店）同样也是以单一教材售卖为主，店面面积30多平方米。书店负责人说，因为不少学生爱买旧教材，只有到换教材、出新版的时候，图书销量才会有较大提升。而且，教材销售还与行业发展态势息息相关，这几年冶炼、钢铁行业有些衰落，这类教材就不好卖。正是中午休息时间，生物化学系的王同学以156元买下3本教材，他说，这些教材如果从跳蚤市场买，也就二三十元。他还透露，现在老师上课都用PPT，这是教材的精华所在，对于备考而言，拷PPT比看教材更有帮助，因此学生们对教材的依赖已不如从前。

变身交流平台，书店有亲和力

学院路、成府路一带的大学校园书店大都是比较传统的样貌，但也有书店呈异军突起之势，开始了转型之路。

梧桐书坊位于北京语言大学校园内，由北京语言大学出版社经营，场地由学校免费提供。占地300平方米，内里还藏着传统文化体验中心，书香、茶香四溢，让这家校园书店有着美好的景致。梧桐书坊图书摆放堪比专业书店，整齐美观。图书分类也颇有特色，如青少年汉语、儿童汉语、出国考试、双语图书、中国文学等，店内会售卖文创产品，甚至还有运动服、帽子等。

中午时分，来自泰国的安丽雅正在仔细翻看手里的书，她来中国已有大半年，“这里有很多教材，王府井书店比这个书店大得多，但未必能找到我需要的书。”北京语言大学教师王秀红经常来书店转转，“很多前沿学术著作出得特别快。”她直言，对于紧急需要的图书会在书店购买，而对非一时之需的图书也会看好了，在网上购买。

与书店相连的是一个文化体验中心，茶具、茶叶在多宝格里静待赏识者，中式桌椅前坐着安静品茶的老外。21岁的加拿大留学生李云奇是这里的熟客，他端起茶碗说：“这是白茶，有股香水的味道。”相关负责人告诉记者，这个100平方米的空间会有茶道、茶艺体验，未来还会教授古筝、书法。别看空间不大，但已迎来过沙特亲王、阿联酋王室成员、欧盟官员等贵客，而更多的是李云奇这样热爱中国文化的外国留学生。

对接大众，校园书店范本来了

“地下室的那家书店去年底就关了！”北京师范大学学生赵佳琪说。她说的这家书店，原本位于学1楼的地下室。

对入学不久的北京师范大学新生而言，校园书店或许还是个模糊存在，但还是有人在校园东门率先发现了京师品阅书店。中文系新生金同学眼睛里藏着惊喜，“图书馆比较沉闷，这里比较有情调。图书馆的书比较学术，这里的书比较文艺。”一位物理专业的女孩正在一撇一捺地写着毛笔字，“入学有各种事要办，心里觉得浮躁，一进书店完全静下来了。”统计专业的五位新生更是集体结伴来买代数书，为新学年做准备。

京师品阅书店半年前装修完毕，它曾以北京师范大学出版社读者服务部的传统面目存在了30多年，但自从书店变美变大后，客流量一下多了好几倍，学生、附近居民、远道而来的读者共享校园书店的场景，特别令人感动。在这家书店，大众图书与专业图书、校园书店功能与大众书店功能正实现无缝连接。

进入书店有探秘的乐趣，最先看到的是大众图书厅，市面上最流行的文学、社科、历史、科学类图书都能在此寻得，插在玻璃瓶里的鲜花、摊在桌上翻开的精美画册、临窗设置的桌椅似乎都在表明，这是一家友好、艺术的书店。再往里走，会发现一个独立的儿童阅读区域，孩子们在此静心阅读。再往深处走，还有教育图书厅、教材教辅厅、活动厅。每个厅风格不同，定位迥异。

京师品阅经理高霞说，书店现有面积400多平方米，有100平方米的空间原本是库房改造而来，“我们图书的陈列打破了专业与非专业的界限。教育图书厅既有学前教育、家庭教育图书，也有教师教育图书，而教材大厅则涵盖义务教育阶段的用书和高等教育阶段的教材。”接下来，书店将和院系做一些联动，比如依托文学院做读书活动，为大学生创业提供平台，提供产品展示售卖空间等。

高霞和她同事们的探索并不孤独，外研书店、明德书店（人大店）这样的校园书店已经改写了校园书店的旧模样，它们也是校园书店的希望所在。

(责编：实习生(李萌)、熊旭)
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