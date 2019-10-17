海南大学：“一主三辅”实践教学让思政课充满魅力

海南大学第三教学楼211课室，一节思政课正在进行。

“共产主义是乌托邦吗？下面请各组同学开始阐述自己的观点。”海南大学教务处处长、马克思主义学院院长张云阁话音刚落，就有一位同学站起来说：“共产主义社会是各尽所能按需分配。那么每个人想要什么就分配什么，想要多少就分配多少，到时我要8架飞机，出门坐包机，行吗？”紧接着，这位同学进一步阐述了自己的观点。

刚说完，另一位同学立刻站起来反驳，他说：“共产主义社会是建立在一定的生产力基础之上，但绝不是一个想要什么就有什么的社会。它受到自然规律的约束、生产能力的约束、自身其他需求的约束及社会限制的约束。”然后，他从共产主义的可实践性及人性问题出发，旁征博引，指出了二者的不同之处，认为共产主义不是乌托邦。

全班80人，分成8个小组，每个小组限时6分钟，都对自己的观点进行阐述，并互相辩论，最后张云阁进行点评总结。张云阁说：“1848年马克思恩格斯发表《共产党宣言》，标志着科学社会主义的诞生。自那时起，共产主义就不再是虚幻的乌托邦。共产主义既是科学的理论，又是社会实践；既是一种理想，又是现实运动，我们中国特色社会主义伟大事业，就是一场伟大的共产主义运动，共产主义正在进行中……”

这是海南大学思政课的常态。一改灌输式的教学，采取翻转课堂的形式，学生在上课前就通过教学视频或学习资料进行自学，课堂上老师和学生一起答疑、交流互动，集中解决重点难点热点问题。

近年来，海南大学创新思政课教学，通过以课堂实践教学为主，校园实践教学、网络实践教学和社会实践教学为辅的“一主三辅”实践教学模式让思政课活起来热起来强起来，实现了学生到课率高、抬头率高、点头率高。自2013年开展满意度调查以来，学生对“一主三辅”实践教学模式的满意度一直保持在91%以上。

除了利用翻转课堂“辩”着上，海南大学的思政课还可以“演着上，拍着上，走着上，赛着上”。

演着上，学校开展以提高“中国近现代史纲要”的理论教学效果为目的的“历史剧汇演”、以提高“思想道德修养和法律基础”课理论教学效果为目的的“道德剧汇演”。早在2015年的春季学期，在中国人民抗日战争胜利70周年暨海南解放65周年之际，8000多名大学生依据一些重大历史事件或重要历史人物，自编、自导、自演了354个历史剧目。

拍着上，学校开展以提高“毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论”课理论教学效果为目的的“微电影展播”。学生们根据思政课要求自己拍摄了113部反映社会热点和大学生活的微电影。经过层层筛选，最终评选出10部优秀微电影进行展播，内容涉及反腐、惜时、抵制诱惑、支援西部、实现梦想等题材。此举填补了学校“一主三辅”实践教学模式的空白，创新了思想政治教育理论课寓教于乐的教学方式。

走着上，每年组织学生代表到社会实践教学基地进行实地调研和入户调查，用脚步丈量省情民意。学校精心挑选了10个社会实践基地，包括红色文化类、历史文化类、社会主义新农村类、道德与法律类及省情校情类。参加社会实践的学生回校后不仅要提交调研报告，还要制作20分钟的PPT向班级汇报。

目前，海南大学“一主三辅”实践教学模式贯穿于四门思政课教学过程中，实现了制度化、体系化。该模式得到了海南省教育厅及广大同行的高度认可，认为这一教学模式解决了教学中的几个难题：一是破解了实践教学落实难问题；二是解决了实践教学与理论教学“两层皮”问题；三是解决了实践教学组织力量单一薄弱问题。该成果先后荣获了2017年海南省高等教育教学成果一等奖，2018年国家高等教育教学成果二等奖，张云阁教授负责的《马克思主义基本原理概论》思政课程被教育部认定为2018年国家精品在线开放课程。

现在，海南全省高校思政课都程度不同地借鉴了“一主三辅”实践教学方法。西南财经大学、青海大学等马克思主义学院先后借鉴应用了“一主三辅”实践教学模式；南开大学、郑州大学等全国20多家高校马克思主义学院同行先后到海南大学进行交流学习。

张云阁说：“学校思政课能取得这么好的效果，得益于全校各部门协同育人为思政课赋能，海南大学党委高度重视思政课‘一主三辅’实践教学模式的构建，进行顶层设计。学校党委宣传部、教务处、团委、学生工作处等部门全员参与，共同发力，使思政课实践教学的实施与管理主体由个体教师转变为学校层面的多主体联动，有效破解了实践教学组织者单一、力量薄弱问题。”

教育部高等学校社会科学发展研究中心主任王炳林认为，海南大学“一主三辅”教学模式是“三全育人”的积极探索，把有意义的事情变得有意思，使思政课的亲和力和吸引力大大增强，同时操作性强，可复制，可推广。

《光明日报》（ 2019年10月17日 08版）

(责编：实习生(唐佳)、熊旭)