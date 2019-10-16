我国将举行甲骨文发现120周年系列纪念活动

人民网北京10月16日电（孙竞）记者15日从教育部新闻通气会上获悉，纪念甲骨文发现120周年系列纪念活动将在本月陆续举办。这是甲骨文发现以来首次在国家层面举办的系列纪念活动。

教育部语言文字信息管理司司长田立新表示，活动旨在总结甲骨文发现120年来研究保护成果，阐释甲骨文的思想文化精髓及其在中华文明和世界文明史上的重要地位，展示以甲骨文为代表的中华优秀传统文化的当代价值和世界意义，弘扬时代精神，坚定文化自信。

1899年发现的殷墟甲骨，是中国近代史料的“四大发现”之一。经过几代学者的追求、守护和探索、开拓，一系列甲骨文研究的标志性成果先后问世。近年来，国家社科基金重大委托项目“大数据、云平台支持下的甲骨文字考释研究”正式实施，教育部、国家语委牵头组织的甲骨文等古文字研究与应用专项工作启动，推动甲骨文研究进入了全面深入发展与弘扬的新阶段。甲骨文作为世界四大古文字之一，为推动文明进程作出了巨大贡献，2018年10月被列入“世界记忆遗产名录”。

据介绍，系列活动包括即将在河南安阳拉开帷幕的纪念甲骨文发现120周年国际学术研讨会、将在国家博物馆举办的“证古泽今”甲骨文文化展，以及将在北京举行的纪念甲骨文发现120周年座谈会。

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