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教育部：75所直属高校全部投入扶贫工作  助20县脱贫摘帽

2019年10月16日08:56  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京10月16日电（孙竞）记者日前从教育部新闻通气会上了解到，教育部75所直属高校目前已尽锐出战，全部投入扶贫工作。直属高校定点扶贫是教育脱贫攻坚的重要组成部分，已经成为脱贫攻坚的一支重要“生力军”。

教育部发展规划司副巡视员晁桂明介绍，2012年以来，按照中央的统一部署， 44所综合类和理工科为主的直属高校承担了44个国家扶贫开发重点县定点扶贫任务；按照教育部定点联系滇西边境片区的工作部署，22所直属高校承担了滇西专项扶贫任务。2019年，教育部会同国务院扶贫办印发《关于进一步充实教育部直属高校定点扶贫工作力量的通知》，新增19所高校采取“1+1”模式，由1所已承担定点扶贫任务的直属高校与1所尚未承担扶贫任务的直属高校共同定点扶贫一个贫困县，并增加江南大学助力其他中央单位完成定点扶贫任务。

2018年，各直属高校领导赴定点扶贫县调研3394人次（其中，学校主要领导66人次），开展督促指导131次，选派挂职干部139人、村第一书记55人。从2018年责任书完成情况看，44所直属高校共投入帮扶资金1.38亿元，引进帮扶资金13.18亿元，培训基层干部2.34万人，培训技术人员3.73万人，购买农产品1.23亿元，帮助销售农产品3.27亿元，均超额完成任务。2018年，国家级、省部级媒体宣传报道各直属高校优秀扶贫案例459次，15所高校获得全国或省级脱贫攻坚奖。截至目前，44个定点扶贫县已有20个县实现脱贫摘帽。

(责编：孙竞、熊旭)
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