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第五届“中国教育创新成果公益博览会”将在珠海举行

2019年10月16日18:18  来源：人民网-教育频道
 

人民网北京10月16日电 （记者 郝孟佳）今天，“第五届中国教育创新成果公益博览会”（以下简称“教博会”）首次新闻发布会在北京师范大学召开。北京师范大学校长董奇说：“希望通过教博会的开展，把教育创新成果的发现、遴选机制标准化、体系化；进而系统梳理新时代的中国教育创新经验，提炼出中国教育创新的DNA，形成解决世界教育问题的中国方案。

董奇表示，第一，把落实立德树人作为根本任务，坚持教育内涵发展。教博会先后发布了遴选教育创新成果的SERVE模型和核心素养5C模型，有力推动了立德树人和素质教育。

第二，聚焦教育创新。教博会通过追问什么才是有价值的教育创新，有效引领教育创新方向；冲破闭门办教育的“藩篱”，激发社会各方面力量积极参与教育创新；通过与国际对话，展现中国教育创新软实力，提升中国教育的国际影响力。

第三，为广大教师的专业成长提供了一个全新的“课堂”。教博会既汇集了顶尖教育智慧，又反映教育领域最前沿成果，本身就是一所优质的“大学堂”；而对创新教育成果的持有者而言，申报、备展和交流，就是一个不断刷新自己对教育的认知和理解、获得专业成长的过程；“优秀中小学教师、校长、教研员讲坛”、“教师教育高峰主题论坛”，展现了教师风采，增强了他们的职业归属感和荣誉感。

国家发改委原党组成员、中国经济改革研究基金会原理事长、国家教育咨询委员会委员宋晓梧在发言中强调，要把教博会办成服务教育供给侧结构性改革，提升新时代教育质量的盛会；办成激发社会各方面力量参与，全社会跨界合作形成教育创新合力的盛会；办成服务一线教育工作者、教育理论研究者、各类教育机构的智力盛宴；办成推动教育领域行政部门、学校和企业跨界互动，多渠道转化优秀教育创新成果的有效平台；办成国内外教育创新成果互学互鉴、互联互通的交流舞台。

据了解，第五届教博会定于11月20日-23日在珠海国际会展中心举办。本届教博会以“汇聚·碰撞·变革：教育创新提升中国力量”为主题，参展成果将超过1600项，覆盖全国所有省市自治区（含港澳台地区）；将设教博会最高奖“SERVE奖成果”、劳动教育、戏剧教育、智造技术等多个主题展区。

本届教博会依然坚持以核心素养5C模型为切入点，全面贯彻落实立德树人和素质教育。该模型强调教育必须注重发展学生文化理解与传承素养（Cultural Competency）、审辩思维素养（Critical Thinking）、创新素养（ Creativity）、沟通素养（Communication）以及合作素养（Collaboration）。本届教博会针对教育领域缺少广泛、系统的教育实践，缺少指向核心素养的、具体可行的教育解决方案等问题，举办多场关于核心素养落地的论坛活动，希望推进核心素养教育从理论到实践的转化贡献一份力量。

(责编：郝孟佳、曹昆)
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