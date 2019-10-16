2020年国考公告发布 共计招录24128人并加入心理素质测评

14日，中共中央组织部、人力资源社会保障部和国家公务员局发布了2020年《中央机关及其直属机构2020年度考试录用公务员考试公告》，意味着国家公务员招录工作正式启动。本次国家公务员考试报名时间为2019年10月15日-10月24日，公共科目的笔试时间为11月24日，共计招录24128人，共13849职位，同去年相比多招录近万人。同时，公务员考试笔试时间整整提前了一周，这给考生的备考增添了不少压力。

1.考试时间的提前会对考生带来怎样的影响

“今年国考笔试将在2019年11月24日举行，相较去年整整提前了一周，这意味对考生的笔试备考时间缩短。不过报考国家公务员的考试大都会提前3-6个月就着手备考，因此考试时间的变动，并不会对考生的发挥带来太多影响。但是对于公告发布之后才着手复习的同学却是压力不小，时间仓促，想要学好申论和行测等5个科目还是非常吃力的”。公务员考试辅导老师李曼卿说。

2.招录基本条件新变化

2020年国考公告在招录基本条件上并未太多变化，依然要求大专以上学历、符合身体条件：

(一)具有中华人民共和国国籍;

(二)18周岁以上、35周岁以下(1983年10月至2001年10月期间出生)，2020年应届硕士研究生和博士研究生(非在职)人员年龄可放宽到40周岁以下(1978年10月以后出生);

(三)拥护中华人民共和国宪法，拥护中国共产党领导和社会主义制度;

(四)具有良好的政治素质和道德品行;

(五)具有正常履行职责的身体条件和心理素质;

(六)具有符合职位要求的工作能力;

(七)具有大学专科及以上文化程度;

(八)具备中央公务员主管部门规定的拟任职位所要求的其他资格条件。

对于不能报考的情况也没有发生大的变动，总的来说，体制内的在职的不能报、违规违纪的不能报、构成回避关系的不能报、在读非应届也不能报。其中最后一种关系考生问的比较多，在读非应届就是指下半年大一、大二、大三、研一、研二等2019年不毕业的在校生。

3. 考试作弊入刑

在考风考纪方面，本次国考依旧会加大防作弊技术和手段的应用，严厉打击助考作弊集团涉考犯罪行为。倡导诚信报考，践行诚信承诺，对公示或备案后放弃录用资格的人员采取一定约束措施。同时建立健全公务员录用考试诚信档案，进一步严肃考风考纪，严格按照《刑法修正案（九）》和《公务员考试录用违纪违规行为处理办法》处理考试作弊人员。加强对考试工作人员的警示教育和安全保密教育，强化考试安全管理，建立健全可追溯、可倒查的考试安全责任追究机制。

4. 体检与考察部分加入了心理素质测评

特别需要考生注意的是，今年的国考公告中相比较去年出现了一个新的变化就是明确规定体检环节需要对报考者的有关心理素质进行测评，测评结果作为择优确定拟录用人员的重要参考。这点变化，需要考生格外关注。

(责编：实习生(黄钰霖)、何淼)