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2020年国考铁路公安系统招考职位数483个

2019年10月16日15:37  来源：人民网-教育频道
 

一、2020国考铁路公安系统简介

（一）走进铁路公安系统

铁路公安是国家的公安机关的重要组成部分，受中央公安部和铁路总公司的双重领导，大到危害铁路运输的破坏活动，破坏铁轨等基础设施，利用铁路运输贩毒，小到一趟列车的安全运行，一节车厢一个座位的消防、安全，以及针对于旅客普及的乘车安全知识，防恐，防爆知识等等，都属于铁路公安的工作职责范围。

铁路公安的系统是在业务上受公安部垂直领导、铁路总公司领导人事、与地方各级公安机关并列平行的专门警察机关。

（二）铁路公安系统国考笔试详情

2020年国家公务员考试公告中明确指出，“报考公安机关人民警察职位的人员还将参加专业科目考试”，换句话说，报考铁路公安系统的考生，职位属性若属于“公安机关人民警察职位”，笔试除了行测和申论这两个公共科目之外，还需加试专业科目的考试。且笔试成绩“按照行政职业能力测验、申论、专业科目考试成绩各占40%、30%、30%的比例进行合成后排序”。

二、2020国考铁路公安系统招考情况分析

（一）招考职位数

2020国考铁路公安系统招考职位数483个，自2016年以来，职位数呈总体下降趋势，相较于2019年减少了119个岗位。其中，沈阳铁路公安局招考53个岗位，岗位数位居该系统各地区之首，广州、北京和哈尔滨铁路公安局分别招考47、43和41个岗位，其余14个部门的招考岗位数集中在11-35之间不等。

（二）招考人数

2020国考铁路公安系统共计划招录1134人，比2019年的1232人减少了98人，人数缩招约8%。同时，483个岗位中，仅招录1人的岗位有157个，占比32.5%，招录2人、3人的岗位分别有184和62个，竞争将会较为激烈。

另外，北京铁路公安局有9个岗位招录6人，上海铁路公安局分别有5个岗位招录6人，西安铁路公安局有两个岗位分别招录9人和10人，符合条件的考生可以多加关注。

三、2020年国考铁路公安系统报考条件分析

（一）专业

在今年的483个岗位中，不再提供不限专业的岗位，从这点来看，铁路公安对专业的要求程度越来越高。但总体来看，该各岗位提及的专业范围较为广泛，管理类、财会类、法学类、文学类、计算机类等专业的考生都可以找到相应的多个岗位，如计算机类可以报考的岗位就有95个。

（二）学历

铁路公安系统的学历要求和整体情况相似，经统计，大专学历可以报考的岗位有40个，本科学历可已报考的岗位有439个，也就是说，90.89%的岗位本科生都可以报考。硕士研究生学历可以报考的岗位有43个，与去年相同，其中有18个岗位仅限硕士研究生。

（华图教育/供图）

（三）政治面貌

2020国考铁路公安系统招考的483个岗位中，对政治面貌的要求非常统一，“中共党员或共青团员”即可，没有限定必须是“中共党员”。因此，对于大多数考生而言，只要加入了共青团员、年龄没有超过28周岁，即使没有入党也可以报考。

（四）基层工作最低年限

对于广大考生比较头疼且陌生的“基层工作最低年限”，该系统有434个岗位不限制基层工作经验，其余49个岗位要求有基层工作经验，对应届生来说，选择范围较宽。

（五）服务基层项目

经统计，不限制服务基层项目经验的有434个岗位，占该系统总招考岗位数的89.85%。其次是限定只能是大学生村官的岗位有24个，而除下表中3个岗位限定“三支一扶”计划，其余480个岗位大学生村官都可以报考。‘三支一扶’计划的考生共有22个岗位。

（华图教育/供图）

（六）备注中的关键信息

在备注中，每个岗位都要求“符合《公务员录用体检特殊标准（试行）》《公安机关录用人民警察体能测评项目和标准（暂行）》所要求的标准，符合人民警察政审条件”。换句话说，该系统今年只招考“公安机关人民警察职位”，且体检标准和政审标准都按照公安机关人民警察的要求来，相较于其他普通职位，要求更高，考生应在报考前仔细研读《公务员录用体检特殊标准》等各项文件，以免笔试通过却败于体检或政审。

另外，考生需注意关注岗位备注信息中的特殊要求，如“服从二次分配”、“经常加班”、“年龄不超过30周岁”、“限定2020年应届毕业生”等条件，认真权衡自己是否愿意接受或符合其中内容，再做选择。

四、2020国考铁路公安系统报考指导

纵观上述各招考条件和报考条件，可以发现2020年国考铁路公安系统整体呈现以下特点：

（1）职位数和计划招录人数缩减，竞争热度将增加。

（2）各岗位专业限制性强，但往年的热门专业在该系统仍可以报考更多岗位。

（3）本科生和应届毕业生在该系统能找到更多的报考岗位。

（4）服务基层项目人员在该系统报考不具有明显的竞争优势。

(责编：实习生(黄钰霖)、何淼)
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